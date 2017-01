Καινούργιο single με τίτλο «Αρετή» από τον Παντελή Κυραμαργιό

Ο Παντελής Κυραμαργιός και η καλλιτεχνική κολεκτίβα «Πλέγμα» καλωσορίζουν τη νέα χρονιά και μας παρουσιάζουν ένα καινούργιο single με τίτλο «Αρετή».



Το τραγούδι είναι προάγγελος του επερχόμενου album και του διηγήματος που θα το συνοδεύει.



Ο πολυσχιδής Παντελής Κυραμαργιός ερμηνεύει και υπογράφει τους στίχους και τη μουσική. Πάντα επηρεασμένος από τις εσωτερικές του αναζητήσεις και με αμέριστη αγάπη για τη μουσική, μας παραδίδει ένα τραγούδι που δεν μπορεί να μην αγαπήσουμε, καθώς όλοι έχουμε τη δική μας «Αρετή».



Το νέο του διήγημα έρχεται να θέσει πολλά ερωτήματα...



Τι είμαστε χωρίς να αγωνιζόμαστε; Χωρίς έρωτα; Πώς προδίδουμε αυτούς που αγαπάμε; Πώς μας προδίδει η πίστη μας; Πώς γίνονται διαχειρίσιμες οι αντιθέσεις που μας αποτελούν; Ποιες είναι οι αξίες που μετράνε πραγματικά; Τι μένει στο τέλος;



Ακούστε το τραγούδι:





Μουσική/ Στίχοι/ Ερμηνεία: Παντελής Κυραμαργιός

Panik Platinum 2016



Plegma official page: https://www.facebook. com/plegmaart/



Ενορχήστρωση: Παντελής Κυραμαργιός



Έπαιξαν οι μουσικοί:



Παντελής Κυραμαργιός: Τραγούδι, ακουστική κιθάρα, μπάσο, πλήκτρα

Θανάσης Βασιλόπουλος: Νέυ

Μπάμπης Μαρκουλής: Λαούτο

Κατερίνα Μητροπούλου: Παραδοσιακά κρουστά

Εύα Λαύκα: Τραγούδι



Ηχογράφηση - Μίξη - Mastering:

Κυριάκος Κυριακού στο στούντιο "Sounds from the ground"



Το lyric video δημιούργησαν τα CReatures

Φωτογραφία: Θάνος Λαίτσας