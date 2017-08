Last Call για την υποβολή αιτήσεων για το Red Bull Music Academy 2018

Η διοργάνωση που ταξιδεύει ανά τον κόσμο για συναυλίες, club nights, εκθέσεις, συζητήσεις και σεμινάρια επιστρέφει στο Βερολίνο για να γιορτάσει την εικοστή της επέτειο.



Το Red Bull Music Academy θα παρουσιάσει στο Βερολίνο την επόμενη σειρά μουσικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων απ’ τις 8 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2018. Μετά το πέρασμα από πόλεις σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπως Τόκυο, Νέα Υόρκη, Μελβούρνη, Κέϊπ Τάουν, Παρίσι, Σάο Πάολο και Μόντρεαλ, η Ακαδημία επιστρέφει στον τόπο απ’ όπου ξεκίνησαν όλα -το 1998- για να γιορτάσει την εικοστή της επέτειο.



Καλούμε μουσικούς, παραγωγούς, DJs, μηχανικούς και τραγουδιστές από κάθε γωνιά του πλανήτη να συμπληρώσουν την αίτησή τους μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2017. Μοναδική προϋπόθεση, η διάθεση για συνεργασία και το ενδιαφέρον για το μέλλον της μουσικής.



Κάθε Ακαδημία είναι ένας ξεχωριστός κόσμος που προσφέρει νέες ιδέες και προοπτικές πάνω στον ήχο καθώς καλλιτέχνες, που εκπροσωπούν διαφορετικά μουσικά είδη από κάθε εποχή και τόπο, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Κάθε φορά, 60 ανερχόμενοι μουσικοί ταξιδεύουν στη διοργανώτρια πόλη και ξεκινούν ένα δημιουργικό ταξίδι καθοριστικής σημασίας, όπως παραδέχονται οι περισσότεροι. Για ένα μήνα μπορούν να εστιάσουν αποκλειστικά στη δημιουργική διαδικασία, να ανταλλάξουν γνώσεις και να μάθουν από καλλιτέχνες που καθόρισαν την ιστορία της μουσικής.



Τα μουσικά στυλ που εκπροσωπούνται στην Ακαδημία είναι τόσο διαφορετικά όσο οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι πρωταγωνιστές τους. Στην πραγματικότητα, ο συνδυασμός ήχων, δεξιοτήτων και πολιτιστικών αναφορών που συνθέτουν κάθε Ακαδημία δεν είναι ποτέ ο ίδιος. Είναι αυτός ακριβώς ο μοναδικός συνδυασμός ανθρώπων, αντιλήψεων και συνθηκών που γεννά νέες μουσικές ιδέες, οι οποίες θα συνεχίσουν να εξελίσσονται για αρκετό καιρό μετά την ολοκλήρωση της Ακαδημίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το Red Bull Music Academy έχουν παρακολουθήσει καλλιτέχνες όπως ο Flying Lotus, o Evian Christ, o Aloe Blacc, η Nina Kravitz, o Object κ.α. που στην πορεία καθόρισαν τη σύγχρονη μουσική σκηνή.



Σημαντικές είναι και οι ελληνικές συμμετοχές όπως ο Ανδρέας Δημητριάδης (a.k.a. And.id), η Μαριτίνα Δασκαλάκη (a.k.a. Mari.Cha), η Μαρία Ψευτογκά (a.k.a May Roosevelt) και ο Παναγιώτης Μελίδης (a.k.a. Larry Gus) που είχε δηλώσει πρόσφατα για την εμπειρία του στην Ακαδημία «Είναι αλήθεια ότι μετά τη συμμετοχή μου στο RBMA έχουν πάει σίγουρα κάποια πράγματα καλύτερα και έχω δεχτεί αρκετή βοήθεια κιόλας. Και την ίδια στιγμή είναι ωραίο το συναίσθημα ότι ανήκεις σε ένα community, οπότε είναι με ένα τρόπο σαν να ανήκεις σε μια οικογένεια και είναι πολύ παράξενο γιατί αυτό το συναίσθημα έχει μείνει!»



Αιτήσεις δεκτές μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2017!



www.redbullmusicacademy.com/apply



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ



Το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το κατεβάσετε απ’ το website της Ακαδημίας και πρέπει να το υποβάλλετε μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Κάθε υποψήφιος/α πρέπει επίσης να υποβάλλει ένα μουσικό ντέμο που δεν θα ξεπερνάει τα 30 λεπτά. Αυτό μπορείτε να το ανεβάσετε στο redbullmusicacademy.com/apply ή να το στείλετε ταχυδρομικά σε CD. Η επιτροπή του Red Bull Music Academy θα ανακοινώσει τις επιλογές της στις αρχές του 2018.



VARIOUS ASSETS – NOT FOR SALE



Συνεχίζοντας την παράδοση με την κυκλοφορία μιας συλλογής με επιλεγμένα κομμάτια από κάθε Ακαδημία, η τελευταία έκδοση του «Various Artists – Not For Sale» μόλις κυκλοφόρησε για να γιορτάσει την έναρξη της περιόδου των αιτήσεων. Πάρτε μια γεύση απ’τη μαγεία που γεννιέται στα στούντιο της Ακαδημίας εδώ και εξερευνήστε 48 κομμάτια που ηχογραφήθηκαν στο Red Bull Music Academy 2016 στο Μόντρεαλ – συμμετέχουν πίσω απ’τις κονσόλες οι Thundercat, Just Blaze, ‘Mad’ Mike Banks, Deradoorian, Matías Aguayo, Dorian Concept, Lucrecia Dalt, Mathew Jonson, Ango, Branko, Marco Passarani και η Τάξη του 2016.