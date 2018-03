Με το ντοκιμαντέρ «Steven Tyler: Out on a Limb» ανοίγει η αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νάσβιλ

Το ντοκιμαντέρ «Steven Tyler: Out on a Limb» επιλέχθηκε ως η ταινία, με την οποία θα ανοίξει η αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νάσβιλ στις 10 Μαΐου.



Η 10η Μαΐου επίσης ανακηρύχθηκε «Ημέρα του Στίβεν Τάιλερ» από τον δήμαρχο της Νάσβιλ, Ντέιβιντ Μπρίλεϊ. Επιπλέον, ο Τάιλερ θα εμφανιστεί με το συγκρότημα «The Loving Mary Band at The Woods» που εδρεύει στην πρωτεύουσα της αμερικανικής πολιτείας Τενεσί, στο Fontanel στις 12 Μαΐου.

«Η πόλη Νάσβιλ είναι ένα βασικό κομμάτι του μουσικού μου ταξιδιού και είχε μια σημαντική θέση στην καριέρα μου. Έτσι αυτή η αναγνώρισή μου από την πόλη είναι μια τεράστια τιμή» δήλωσε ο Τάιλερ, σύμφωνα με το Variety.



«Είμαι πολύ συγκινημένος που το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νάσβιλ επέλεξε το «Steven Tyler: Out on a Limb» για τη βραδιά έναρξης της εφετινής διοργάνωσης, στην οποία κάνουμε παγκόσμια πρεμιέρα», ανέφερε.



Ο Τεντ Κρόκετ, διευθύνων σύμβουλος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νάσβιλ, πρόσθεσε: «Είναι τιμή να έχουμε το είδωλο της μουσικής Στίβεν Τάιλερ για ξεκινήσουμε ένα συναρπαστικό 10ήμερο κινηματογραφικών προβολών, VIP εκδηλώσεων και συζητήσεων για τη βιομηχανία ψυχαγωγίας στο 49ο ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάσβιλ και ενδεικτικό της ποιότητας των ταλέντων που συμμετέχουν εφέτος».



Ο Τάιλερ είναι γνωστός ως τραγουδιστής και πιανίστας της hard rock μπάντας Aerosmith. Δημιούργησε το γκρουπ το 1970 με τον κιθαρίστα Τζο Πέρι, τον μπασίστα Τομ Χάμιλτον, τον ντράμερ Τζόι Κράμερ και τον κιθαρίστα Ρέι Ταμπάνο.



Ο Τάιλερ κυκλοφόρησε το σόλο άλμπουμ «We're All Somebody from Somewhere» το 2016 και υποστηρίξαμε το άλμπουμ με την περιοδεία «Out on a Limb».



Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τον Τάιλερ, να αποδέχεται τις προκλήσεις τόσο ως σόλο καλλιτέχνης, όσο και σε νέα είδη μουσικής και διερευνά το πάθος, την ώθηση και την αναζήτηση της δημιουργικής ικανοποίησης που κάνει τους καλλιτέχνες να διευρύνουν τα όρια καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Ο Κέισι Τίμπο σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ και επίσης είναι παραγωγός μαζί με τους Τάιλερ, Ρεμπέκα Γουόρφιλντ, Τοντ Τόμπσον της Vermillion Entertainment, εταιρεία της Cross Creek Media.



«Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ "Steven Tyler: Out on a Limb" στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Νάσβιλ είναι ό,τι πιο τέλειο για μας» δήλωσε ο Τίμπο. «Το Νάσβιλ είναι σαν ένα δεύτερο σπίτι για μένα και χαιρετίζει όλους με ανοιχτές αγκάλες», είπε.