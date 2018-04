Μπολσόι live: «Oι φλόγες του Παρισιού»

Είναι μια από τις πιο θεαματικές χορογραφίες που αναδεικνύουν μοναδικά, με φόντο τη Γαλλική Επανάσταση, το ερμηνευτικό πάθος και τις δεξιοτεχνικές ικανότητες των σολίστ των Μπολσόι. Το μπαλέτο «Οι φλόγες του Παρισιού» αναβιώνει στο ιστορικό θέατρο της Μόσχας, σε μια υπέρλαμπρη παραγωγή με υπέροχα κοστούμια εποχής και δεκάδες χορευτές να ερμηνεύουν, σε εντυπωσιακά ensembles και pas de deux, ρόλους χωρικών, επαναστατών, αυλικών, ευγενών, αριστοκρατών… Ένα χορευτικό υπερθέαμα με την υπογραφή του κορυφαίου Ρώσου χορογράφου Αλεξέι Ρατμάνσκι, βασισμένο στην πρωτότυπη χορογραφία του Βασίλι Βαϊνόνεν (1932) και στη μουσική του Μπόρις Ασάφιεφ.



Το δίπρακτο μπαλέτο «Οι φλόγες του Παρισιού» προβάλλεται σε μαγνητοσκόπηση την Κυριακή 15 Απριλίου στις 6 το απόγευμα στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Χορός στο Μέγαρο και σε συνεργασία με το Θέατρο Μπολσόι και την Pathé Live, μια συνεργασία που προσφέρει τη δυνατότητα στους φίλους της ορχηστικής τέχνης να γνωρίσουν κορυφαία έργα του παγκοσμίου ρεπερτορίου μέσα από δορυφορικές προβολές παραστάσεων από τη Μόσχα (The Bolshoi Ballet Live from Moscow).



«Οι φλόγες του Παρισιού»



Η Γαλλική Επανάσταση μαίνεται. Η Ζαν και ο αδερφός της Ζερόμ εγκαταλείπουν τη Μασσαλία με το όνειρο να βρεθούν στο Παρίσι για να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους εξεγερμένους συμπατριώτες τους που επιχειρούν να καταλάβουν τη γαλλική πρωτεύουσα. Εκεί θα δώσουν τη δική τους μάχη για την ελευθερία και τη δημοκρατία και θα γνωρίσουν τον αληθινό έρωτα…



«Οι φλόγες του Παρισιού» («The Flames of Paris»)

Μπαλέτο σε δύο πράξεις

Διάρκεια: 2 ώρες και 15 λεπτά (με διάλειμμα)



Μουσική Μπόρις Ασάφιεφ

Χορογραφία Αλεξέι Ρατμάνσκι

Λιμπρέτο Νικολάι Βόλκοφ, Βλαντίμιρ Ντιμίτριεφ

Μουσική διεύθυνση Πάβελ Σορόκιν



Διανομή



Ζαν Μαργκαρίτα Σράινερ

Ζερόμ Ντενίς Σάβιν

Φιλίπ Ίγκορ Τσβίρκο

Μαρκήσιος Κόστα ντε Μπωρεγκάρ Σιμιόν Τσούντιν

Αντελίν Άννα Τουραζασβίλι

Ζαρκάς Ιρίνα Ζιμπρόβα



Με τους Πρώτους Χορευτές, τους Σολίστ και το Corps de Ballet του Μπαλέτου Μπολσόι.

Τιμές εισιτηρίων

8 € (φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ) - 15 € (γενική είσοδος)



Eισιτήρια



210 7282333, megaron.gr

και σε όλα τα καταστήματα Public

Πληροφορίες

210 72.82.333