Mtv Generation tribute στο café του Νομισματικού Μουσείου

Τα early 80’s και 90’s επιστρέφουν δυναμικά σε ένα αφιέρωμα στη γενιά του Mtv. H Χριστίνα Συριοπούλου, ο Μάνος Ταβλάκης και ο Ντίνος Μάνος στο κοντραμπάσο μπαίνουν σε ένα ξέφρενο παιχνίδι γνωστών διασκευών από την εφηβεία των σημερινών 30άρηδων plus, με κομμάτια των George Michael, Queen, Prince, Chaka Khan, Donna Summer που αγαπήσαμε με πάθος.



Όταν εξέπεμπε το MTV οι έφηβοι γίνονταν μάρτυρες μιας εκρηκτικής ποπ αμερικάνικης και βρετανικής κουλτούρας. Σήμερα το δυνατό ακουστικό τρίο που θα ακούσουμε στις 15 Φεβρουαρίου, ζωντανεύει το κλίμα της εποχής εκείνης με ένα δυνατό «τζουγκ μποξ» από κομμάτια όπως: Freedom-George Michael, I want to break free -Queen, Ain't nobody-Chaka Khan, Kiss -Prince, What's goin' on-4 non blondes, More than words- extreme, The joker- Steve miller band, The way you make me feel-Michael Jackson, Respect-Aretha Franklin και Voulez-vous -ABBA.



I love my Mtv. Do you?



Παίζουν οι:



Χριστίνα Συριοπούλου | τραγούδι



Μάνος Ταβλάκης | κιθάρα, φωνητικά



Ντίνος Μάνος | κοντραμπάσο