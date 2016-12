Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων στην Κηφισιά

Το πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κηφισιάς, το οποίο ξεκίνησε στις 3 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιανουαρίου, συνεχίζει τις πλούσιες εορταστικές πολιτιστικές δράσεις του σε όλες τις γωνιές της πόλης μας!!!ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚηφισιάΚολοκοτρώνη & ΛεβίδουΏρα: 16:00Η ομάδα που πήρε το πρώτο βραβείο θεάτρου δρόμου από τον Δήμο Αθηναίων με μουσικούς και ακροβάτες υπόσχεται ένα διασκεδαστικό θέαμα με ζογκλερικά, ακροβατικά, clowning και πολλές άλλες εκπλήξεις, παίζοντας, παράλληλα ζωντανά όργανα σε ρυθμούς Latin και Swing. Ένα υψηλής αισθητικής θέαμα για μικρούς και μεγάλους!!!ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚηφισιάΚολοκοτρώνη & ΛεβίδουΏρα: 18:30ΣυναυλίαΚαρέ του swing! Φουλ της Rumba! Οι ξέφρενοι Assoi tou Salvador δε σταματάνε πουθενά! Πιάνουν το ρεμπέτικο, τη jazz, σύγχρονες επιτυχίες & ισπανικά τραγούδια… και τους αλλάζουν τα φώτα!! Μοναδικό ενεργειακό κουιντέτο σε ασυγκράτητο ρυθμικό ανακάτεμα Swing, Rumba, Reggae, Ska, Funk, Mambo... To ρεμπέτικο συναντά την ποτοαπαγόρευση! Ο Ζαμπέτας συναντά το Bob Marley! O Αττίκ στο Rio De Janeiro!! Και original υλικό! Και γνωστές επιτυχίες! Η πιό τζαζεμένη, η πιο κεφάτη μπάντα της πόλης, τα παίζει όλα: Assoi tou Salvador!!ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚηφισιάΚολοκοτρώνη & ΛεβίδουΏρα: 11:00«Το παραμύθι ζωντάνεψε…»Ξωτικά θα διηγηθούν στα παιδιά Χριστουγεννιάτικα παραμύθια.Με αγάπη & φαντασία όλα μπορούν να συμβούν… Για να δούμε τι μυστικά έχουν να μας πουν…!!!!*σε συνεργασία με το Σύλλογο «Άγγιγμα ζωής»ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΝέα ΕρυθραίαΕμπορικό Κέντρο «Καμάρες»(Χαριλάου Τρικούπη, 127)Ώρα: 12:00Αφήγηση Χριστουγεννιάτικου παραμυθιούΠαραμονή Χριστουγέννων και ο Άγιος Βασίλης ξεκινά μαζί με τους ταράνδους του όπως κάθε το χρόνο το μεγάλο ταξίδι. Φορτώνει το έλκηθρο με παιχνίδια γλυκά και καραμέλες. Όμως...ξαφνικά ο καιρός χαλάει....και όλα τα δώρα τα σκορπά η χιονοθύελλα στις χιονισμένες πλαγιές. Τι θα κάνει ο Άγιος Βασίλης....; Πώς θα καταφέρει να δώσει τα δώρα...;Μια συναρπαστική περιπέτεια του Άγιου Βασίλη που μεταφέρει μηνύματα αγάπης, τρυφερότητας και προσφοράς από τα Μουσικά Σύνολα Σολ-Φα.ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚηφισιάΚολοκοτρώνη & ΛεβίδουΏρα: 13:30Η Αθηναϊκή Μαντολινάτα «Νικόλαος Λάβδας» θα παρουσιάσει μια μοναδική συναυλία με τίτλο «Visioni Natalizie» (Εικόνες Χριστουγέννων).Υπό τους ήχους του μαντολίνου και της κιθάρας, το Κηφισιώτικο κοινό θα απολαύσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που θα μεταφέρει ατόφια την κατάνυξη, αλλά και τη μαγεία των Χριστουγέννων.ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚηφισιάΑίθουσα «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»Δημαρχείο Κηφισιάς(Διονύσου & Μυρσίνης)Ώρα: 17:00«ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΑΛΜΑ»Μουσικό παραμύθι για παιδιά και ενήλικεςΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΗ ιστορία της μουσικοθεατρικής παράστασης «Το υπέροχο ταξίδι της Άλμα» βασίζεται στο ομότιτλο παραμύθι της Λαλίτας Μαρκοπούλου.Παρακολουθώντας την παράσταση, οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν συνδυασμό ζωντανής μουσικής (τραγούδι, πιάνο, όμποε, κιθάρα), αφήγησης και προβολής διαφανειών.Η μουσική της παράστασης αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία του συνθέτη Dmitry Orlov και της τραγουδίστριας Σάννυ Λεβή.ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚηφισιάΑίθουσα «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»Δημαρχείο Κηφισιάς(Διονύσου & Μυρσίνης)Ώρα: 20:30ΣυναυλίαΟ μοναδικός Δάκης, φέρνει τόσα καλοκαίρια άλλο ένα... βράδυ στην Κηφισιά!Ζωντανά στις 27/12, ο πιο φινετσάτος εκπρόσωπος του ελληνικού τραγουδιού, σε μια βραδιά γεμάτη από όλες τις μεγάλες επιτυχίες του και όχι μόνο!Μαζί του, ο Δημήτρης Κίκλης, συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τη γιορτινή ατμόσφαιρα!!!Τόσα καλοκαίρια, Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, Τσάι με λεμόνι και τόσα ακόμα τραγούδια θα μας ταξιδέψουν μελωδικά!!!ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚηφισιάΕντευκτήριο Εκάλης (Πλατεία Κέννεντυ)Ώρα: 20:00Το «Λυρικό Ensemble» έρχεται στην Κηφισιά για μια ευφρόσυνη παράσταση γεμάτη μουσικές εκπλήξεις «στις διαδρομές του ελληνικού τραγουδιού», κι όχι μόνο. Ο δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας Μάνος Αβαράκης, που έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση της παράστασης, παρουσιάζει, εκτός των άλλων, ανέκδοτα τραγούδια του πάνω σε ποίηση κορυφαίων Ελλήνων ποιητών.ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚηφισιάΚολοκοτρώνη & Λεβίδου‘Ωρα: 12:00Ο Άη- Βασίλης κοιτάζει μέσα στο μυαλό του και έχει χάσει τη φαντασία και τα συναισθήματα του. Ζητά από ταπαιδιά να του φέρουν χρώματα, κίνηση, και μουσική. Τα παιδιά μπαίνουν στο τούνελ του μυαλού του και ακούν τα παράπονα και τα αγκομαχητά του. Κάθε ομάδα που σχηματίζεται καλείται να περάσει από τα έξι συναισθήματα, χαρά, λύπη, φόβος, θυμός, αηδία, έκπληξη και το κάθε παιδί να διαλέξει ένα συναίσθημα που θα δώσει πίσω στον Άη Βασίλη.ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚηφισιάΑίθουσα «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»Δημαρχείο Κηφισιάς(Διονύσου & Μυρσίνης)Ώρα: 17:00Παιδικό ΘέατροΦέτος για 5η συνεχή χρονιά η θεατρική ομάδα «ΧΙΛΙΟΔΕΝΤΡΙ» παρουσιάζει την «Φάρμα του Διαδικτύου», μία παράσταση υψηλών απαιτήσεων για παιδιά. Η πρωτοποριακή παράσταση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, βασισμένη στο βραβευμένο βιβλίο των Γ. Κορμά και Δρ. Β. Σαμαρά συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της!!!Το διαδίκτυο προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εξερεύνηση, δημιουργία και συνεργασία. Αλλά είναι σημαντικό για τα παιδιά μας να παραμείνουν ασφαλή. Γονείς κι εκπαιδευτικοί αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν τους μικρούς χρήστες από τυχόν παγίδες. Έτσι κι εμείς ορμώμενοι από αυτή την ανάγκη δημιουργήσαμε την παράσταση «Η Φάρμα του Διαδικτύου».ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚηφισιάΑίθουσα «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»Δημαρχείο Κηφισιάς(Διονύσου & Μυρσίνης)Ώρα: 20:30Μια μουσική πανδαισία με τα ωραιότερα αποσπάσματα του Λυρικού Θεάτρου, αφιερωμένη στη μνήμη τηςμεγάλης Ελληνίδας τραγουδίστριας.Ο Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού σε συνεργασία με την καλλιτεχνική εταιρεία Πολύμνια, οργανώνει στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων μία ξεχωριστή βραδιά, μία συναυλία με αποσπάσματα από τα πιο γνωστά αριστουργήματα της Όπερας, η οποία θα είναι αφιερωμένη στην μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Μαρία Κάλλας.Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν καταξιωμένοι λυρικοί τραγουδιστές που ανήκουν στο δυναμικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Με την πλούσια εμπειρία τους, το ταλέντο τους και τις μαγευτικές φωνές τους, θα μας μεταφέρουν σε τόπους κι εποχές, γεμάτες ποίηση και λυρισμό.Μέσω βιντεοπροβολέα θα προβληθούν φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚηφισιάΚολοκοτρώνη & ΛεβίδουΏρα: 12:00-14:00Έλα μαζί μας για να φτιάξουμε την πιο ξωτική πόλη… με χρώματα και σχήματα, όπως μόνον ο καθένας μας μπορεί να … ονειρευτεί!*σε συνεργασία με το Σύλλογο «Άγγιγμα ζωής»ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚηφισιάΚολοκοτρώνη & ΛεβίδουΏρα: 17:00ΣυναυλίαΗ perfomer της jazz μουσικής σκηνής Ντέπη Σακελλαρίου και η μπάντα της μας ταξιδεύει με τη φωνή της σε γνωστά jazz standars με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες αλλά και σε ρυθμούς swing, funk και blues.Μελωδίες από γνωστούς ερμηνευτές όπως Frank Sinatra, Ella Fitzerald, Nina Simone, Etta James , Amy Winehouse, Cole Porter.Η Ντέπη και η μπάντα της μας καλεί μέσα στο γιορτινό κλίμα να ταξιδέψουμε μαζί τους με τις όμορφες μελωδίες τους και σε διασκευές όπως μόνο αυτοί ξέρουν!!!ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΝέα Ερυθραία(Χαριλάου Τρικούπη, 127)Ώρα: 16:30Καθώς πλησιάζει η Πρωτοχρονιά, τι καλύτερο από να προετοιμάσουμε τον ερχομό της με κάλαντα, παιδικές φωνές, αγαπημένες μελωδίες και ρυθμούς που . . . ξεσηκώνουν τις αισθήσεις!!!Το μουσικό σχήμα «Ορχήστρα Αλλέγκρα» θα είναι μαζί μας, συμμετέχοντας στο εορταστικό κλίμα των ημερών και μεταφέροντας μας εκεί που συχνά ξεχνάμε πως πρέπει να είμαστε, στη χαρά, στο κέφι και την αγάπη!!!ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΝέα ΕρυθραίαΕλ. Βενιζέλου 59Ώρα: 17:30ΣυναυλίαΤο συγκρότημα The RatPack Racers με μουσικές γύρω απ' το Old School Rock 'N' Roll και το Rockabilly θα δώσουν στο κοινό μία ροκ πινελιά στο Χριστουγεννιάτικο εορταστικό κλίμα !!!Ελάτε όλοι στο live των The RatPack Racers !!!ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΝέα ΕρυθραίαΕμπορικό Κέντρο «Καμάρες»(Χαριλάου Τρικούπη, 127)Ώρα: 12:00ΣυναυλίαΗ perfomer της jazz μουσικής σκηνής Ντέπη Σακελλαρίου και η μπάντα της μας ταξιδεύει με τη φωνή της σε γνωστά jazz standars με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες αλλά και σε ρυθμούς swing, funk και blues.Μελωδίες από γνωστούς ερμηνευτές όπως Frank Sinatra, Ella Fitzerald, Nina Simone, Etta James , Amy Winehouse, Cole Porter.Η Ντέπη και η μπάντα της μας καλεί μέσα στο γιορτινό κλίμα να ταξιδέψουμε μαζί τους με τις όμορφες μελωδίες τους και σε διασκευές όπως μόνο αυτοί ξέρουν!!!ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚηφισιάΚολοκοτρώνη & ΛεβίδουΏρα: 12:00ΣυναυλίαΗ Brillante classics orchestra σε μια μοναδική Χριστουγεννιάτικη συναυλία, αφιερωμένη στα Βιεννέζικα Βάλς των γνωστών συνθετών Strauss, Tchaikovsky, Shostakovich, και Boccherini.Διεύθυνση ορχήστρας : η σολίστ και μαέστρος Κατερίνα Βαφειάδου.Μέσα στο κλίμα των ημερών, οι χορευτές από την σχολή χορού V Dance Palladium, θα συνοδεύσουν την ορχήστρα χορεύοντας βάλς.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016-ΤΡΙΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017ΚηφισιάΆλσος Κηφισιάς«Δημήτρης Ζωμόπουλος»Ώρες: 10:00-22:00Φέτος, η καρδιά των Χριστουγέννων «χτυπά» σε όλη την Κηφισιά… και στο πάρκο του Φρόλι!!!Το πανέμορφο Άλσος φιλοξενεί τον Φρόλι, το Ξωτικό των Ευχών.Το Χωριό της Σοκολάτας και των ΖαχαρωτώνΤο Μαγικό Τρένο του ΦρόλιΤο καράβι των ΠειρατώνΤο σπίτι του Άγιου ΒασίληΤο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του ΦρόλιΦάτνη σε φυσικό μέγεθοςΤο ΠαγοδρόμιοΤο Σπίτι του Μικρού μας Κατοικίδιου ΦίλουΤο Σπίτι της κυκλοφοριακής αγωγήςΤο Λούνα Παρκ της ΑνακύκλωσηςΟι δύο λίμνες των ΕυχώνΧριστουγεννιάτικη αγοράΤο Παλάτι του ΞωτικούΤο Σπίτι του Τσαγιού και πολλές πολλές ακόμη εκπλήξεις!!!