Russian Ballet Theater: «H Ωραία Κοιμωμένη» σε καλοκαιρινή περιοδεία

Η «Ωραία Κοιμωμένη» έρχεται να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους στον παραμυθένιο κόσμο του κλασικού μπαλέτου. Μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία, για πρώτη φορά, στα ανοιχτά θέατρα της Ελλάδας, από 18 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2017.Μετά από τις sold out παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τα αριστουργήματα «Λίμνη των Κύκνων» (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2015) και «Καρυοθραύστης» (Δεκέμβριος 2016), καθώς και την πετυχημένη περιοδεία «Η Λίμνη των Κύκνων» (καλοκαίρι 2016) σε 40 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, τα φημισμένα Russian Ballet Theater με 25 κορυφαίους χορευτές παρουσιάζουν το αγαπημένο παραμύθι «Η Ωραία Κοιμωμένη», την πιο ρομαντική ιστορία όλων των εποχών, σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία. Η «Ωραία Κοιμωμένη» φιλοξενείται για λίγες παραστάσεις σε επιλεγμένα θέατρα της Αθήνας και του Πειραιά (18 Ιουλίου στο Αμαλίειο Θέατρο Αμαρουσίου, 19 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης, 20 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας, 21 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου και 22 Ιουλίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά) και στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε τα βραβευμένα Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας, σε μια παράσταση που προσφέρει δύο γεμάτες ώρες αληθινής μαγείας με την ωραιότερη μουσική για μπαλέτο που έχει γράψει ποτέ ο Tchaikovsky!«Η κορωνίς του κλασικού χορευτικού ρεπερτορίου» (Λεξικό Μπαλέτου της Οξφόρδης), η «Ωραία Κοιμωμένη», το «μπαλέτο των μπαλέτων», έκανε πρεμιέρα στην Αγία Πετρούπολη στις 14 Ιανουαρίου 1890. Θεωρείται το σημαντικότερο έργο του χορογράφου Marius Petipa, με την ωραιότερη μουσική για μπαλέτο που έχει γράψει ποτέ ο Tchaikovsky. Ήταν το πρώτο μπαλέτο που χόρεψε ο Rudolf Nureyev στη Δύση (1961), ο πρώτος ρόλος του George Balanchine (στο περίφημο Θέατρο Μαρίνσκι), το έργο με το οποίο πρωτοεμφανίστηκε το Royal Ballet στις Ηνωμένες Πολιτείες και το έργο με το οποίο ξανάρχισε τις παραστάσεις του το Royal Opera House στο Covent Garden (με την Margot Fonteyn στο ρόλο της Αυγής) το 1946, μετά τον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο.Η ιστορική χορογραφία του Πετιπά βασίζεται στο κλασικό παραμύθι του Charles Perault την «Ωραία του κοιμώμενου δάσους» (1697). Σ’ ένα μακρινό βασίλειο, ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα γιορτάζουν τη γέννηση της κόρης τους, της Πριγκίπισσας Αυγής. Στη γιορτή έχουν προσκληθεί όμορφες νεράιδες και ξωτικά, που καταφθάνουν φέρνοντας δώρα και ευχές στο νεογέννητο κοριτσάκι. Η κακιά Μάγισσα, θυμωμένη που δεν προσκλήθηκε στη γιορτή, ορκίζεται να πάρει εκδίκηση. Όταν η Πριγκίπισσα κλείσει τα δεκάξι της χρόνια, η Μάγισσα ρίχνει τα μάγια της και το κορίτσι βυθίζεται σ’ έναν βαθύ ύπνο. Μετά από εκατό χρόνια, ο ενάρετος Πρίγκιπας της δίνει το πολυπόθητο φιλί και εκείνη ξυπνά. Η βασιλική αυλή γιορτάζει την αγάπη τους και τελούνται οι γάμοι τους.Τα Russian Ballet Theater, περιοδεύουν παγκοσμίως με τη συγκεκριμένη παράσταση αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό και τους κριτικούς. Ιδρύθηκαν το 2000 και εξελίχθηκαν ως το πλέον ανερχόμενο συγκρότημα κλασικού χορού. Ακολουθώντας τις παραδόσεις της κληρονομιάς του κλασικού μπαλέτου συμπεριλαμβάνουν στο ρεπερτόριό τους σχεδόν όλες τις παραστάσεις του χρυσού αιώνα του ρωσικού μπαλέτου όπως τα έργα «Λίμνη των κύκνων», «Καρυοθραύστης», «Ζιζέλ», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μπαγιαντέρα», «Δον Κιχώτης» κ.ά.Από την ίδρυσή τους, περιοδεύουν με μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες του κόσμου: Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Μάλτα, Καναδά, Μεξικό, Κίνα, Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία, Ισπανία, Πορτογαλία. Το συγκρότημα συνεργάζεται με επιφανείς καλλιτέχνες διαφόρων ομάδων, μεταξύ αυτών και των Θεάτρων Μπολσόι, Μαρίνσκι, Στανισλάβσκι. Στην Ελλάδα γνωρίσαμε τα Russian Ballet Theater μέσα από τις sold out παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και την πετυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία της «Λίμνης των Κύκνων» σε όλη την Ελλάδα.Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες και 20 λεπτά (με διάλειμμα).Τρίτη 18 Ιουλίου: Αμαλίειο Θέατρο ΑμαρουσίουΤετάρτη 19 Ιουλίου: Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»Πέμπτη 20 Ιουλίου: Θέατρο Πέτρας, ΠετρούποληΠαρασκευή 21 Ιουλίου: Κηποθέατρο ΠαπάγουΣάββατο 22 Ιουλίου: Βεάκειο Θέατρο, ΠειραιάΚυριακή 23 Ιουλίου: Θέατρο Κάστρου ΚαλαμάταΤρίτη 25 Ιουλίου: Αρχαίο Θέατρο Φλόκα, Αρχαία ΟλυμπίαΤετάρτη 26 Ιουλίου: Ρωμαϊκό Ωδείο ΠάτραςΠέμπτη 27 Ιουλίου: Θέατρο Ε.Η.Μ. – Φρόντζου, ΙωάννιναΠαρασκευή 28 Ιουλίου: Θέατρο Δάσους, ΘεσσαλονίκηΣάββατο 29 Ιουλίου: Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου "Μ. Μερκούρη"Κυριακή 30 Ιουλίου: Υπαίθριο Θέατρο "Γ.Παππάς", ΑίγιοΤετάρτη & Πέμπτη 2, 3 Αυγούστου: Δημοτικό Κηποθέατρο Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης"Παρασκευή 4 Αυγούστου: Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, ΧανιάΣάββατο 5 Αυγούστου: Φορτέτζα, ΡέθυμνοΠροπώληση εισιτηρίων:www.viva.gr, www.artinfo.gr, Media Markt, Seven Spots, Reload Stores, βιβλιοπωλεία ΕυριπίδηςΤιμές εισιτηρίων: από 15 ευρώ.