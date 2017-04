The Bet Reunion Live στο Ίλιον plus

Οι «The Bet» επιστρέφουν για ένα και μοναδικό live την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 στο Ίλιον plus.



Μετά από έναν χρόνο απουσίας, η Power Soul πεντάδα που αγαπήθηκε για τα «Who’ll pay reparations On my Soul», «By your Side», «The Message» κ.α. θα παρουσιάσει ένα live set βασισμένο στα originals κομμάτια πλαισιωμένα από ξεχωριστές διασκευές.



Οι «The Bet» είναι:



Στέφανος Φίλιππος Διαμαντόπουλος (Φωνή)



Αλέξανδρος Δανδουλάκης (Kιθάρα)



Γιώργος Λαγογιάννης (Πλήκτρα)



Γιάννης Βουτσινάς (Μπάσο)



Πέτρος (Άτρωτος) Φατής (Τύμπανα)



Δείτε το βίντεο:





Έναρξη: 22.00



(Doors open: 21.30)



Είσοδος: 7€



ΙΛΙΟΝ plus Πατησίων και Κορδικτώνος 17, ΑΘΗΝΑ



Τηλ. Κρατήσεων: 2108824383, 6983600510