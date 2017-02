«Τhe Kiss» - Μία παράσταση για τον έρωτα από την ανάποδη, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Ο Πολυχώρος Πόλις μετατρέπεται σ’ ένα installation τρένου ειδικά για την ημέρα των «ερωτευμένων», προσκαλώντας τους θεατές να επιβιβαστούν στο βαγόνι του έρωτα

Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος και καθώς κυλά, ο έρωτας γίνεται μετρήσιμος. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός συναντά το alter ego του και μεταμορφώνεται επί σκηνής στον κομπέρ με την κωδική ονομασία «Μind the gap». Αμέτρητες κάρτες ανανέωσης χρόνου φιλιού των 5, 10 και 15 λεπτών προσφέρονται στους θεατές που έχουν επιβιβαστεί στον απέναντι συρμό και τώρα πια μπορούν να φιληθούν απεριόριστα. Στον ίδιο συρμό, ένας άνδρας και μία γυναίκα ερωτεύονται. Τυχαία. Επιθυμούν να φιληθούν. Να συνδεθούν.





Ένας ραδιοφωνικός παραγωγός επιβιβάζεται στο βαγόνι του έρωτα και ταξιδεύει στον χρόνο με τη βοήθεια δύο μικρών παιδιών, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.Ανταποκρίνονται στο ερωτικό κάλεσμα του κομπέρ και παίζουν το παιχνίδι του, ενώ τα δύο μικρά παιδιά παίζουν κρυφτό μέσα στον συρμό μέχρι που…Το «The Kiss» είναι μία παράσταση για τον έρωτα από την ανάποδη. Πόσο διαρκεί ο έρωτας; Είναι μετρήσιμος; Ποια είναι η σωστή διάρκεια του φιλιού; Είναι ο χρόνος μας απεριόριστος ή μήπως όχι; O mind the gap στήνει ένα διαδραστικό show με τη χρήση μουσικής και βίντεο, όπου τα στερεότυπα περί έρωτος αναπαράγονται διαρκώς με μοναδικό στόχο να καταστραφούν. Για να επιστρέψουμε στα βασικά: τι είναι τελικά ο έρωτας;Ο Πολυχώρος Πόλις μετατρέπεται σ’ ένα installation τρένου ειδικά για την ημέρα των «ερωτευμένων», προσκαλώντας τους θεατές να επιβιβαστούν στο βαγόνι του έρωτα. Η διάρκεια της παράστασης είναι απεριόριστη και χορηγός επικοινωνίας είναι η Γλώσσα.Σύλληψη-Κείμενο: Μελαχρινός ΒελέντζαςΚίνηση: Ελένη ΠαγκαλιάΜουσική: Γιώργος ΠούλιοςΚατασκευή βαγονιού: Μάριος ΒελέντζαςTrailer/φωτογραφίες: Ίρις ΚατσούλαΕπικοινωνία: The CrabΡαδιοφωνικός παραγωγός/κομπέρ: Μελαχρινός ΒελέντζαςΖευγάρι συρμού: Νεκτάριος Παπαλεξίου, Αντιγόνη ΣταυροπούλουΚαι τα παιδιά: Πέπη Κώνστα και Κωνσταντίνος Κουτρούμπας.η Χριστίνα ΓεωργούλιαΕυχαριστούμε τους απλούς πολίτες που απάντησαν στις ερωτήσεις του mind the gap για τη διάρκεια του φιλιού, τον έρωτα και την ανάγκη τους να συνδέονται και να επικοινωνούν.https://www.facebook.com/Mindthegapbetweenthewordandthemeaning/?fref=tsFacebook event: https://www.facebook.com/events/951924388271205/: 7 ευρώ & 5 ευρώ (άνεργοι, φοιτητές, ατέλειες). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται σανγκρία.Απαραίτητη η κράτηση θέσης: 210 8000009 & 6977 773875Οnline κράτηση στο ακόλουθο link:https://docs.google.com/forms/d/1QN2fFxgYkLTZ_Q3FhR85N6kdrU_uERJkZbInNqL3CXU/viewform?edit_requested=true&fbzx=5801208863301537000«Πόλις»Σπουδή, Τέχνη, Ίαση & ΤέρψηΕπιμορφωτικό Πολιτιστικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Κινητικής Έκφρασης & ΕπικοινωνίαςΕκπαίδευση & Πολιτισμός με Στυλ & ΑισθητικήΜαρίνου Αντύπα & Φιλοθέης141 21 Ηράκλειο ΑττικήςΤηλ. 2108000009 - 2102770181politismos@polis.edu.greducation@polis.edu.grhttps://www.facebook.com/polis.education/?fref=ts