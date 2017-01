The Notorious Cosmic Sessions Vol.1 στο An Club

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου το An Club υποδέχεται το 2017 με το πολυαναμενόμενο «The Notorious Cosmic Sessions Vol.1». Μία μοναδική συνύπαρξη επί σκηνής των Dustbowl, των Social End Products και των Robert Sin και The Huckleberries στο πρώτο «κοσμικό» live της χρονιάς.



Οι Dustbowl με το σκονισμένο Mother Earth Rock ήχο τους και κουβαλώντας πλέον το βάρος του «The Great Fandango», ενός από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς που μας πέρασε, συναντούν τους Robert Sin & The Huckleberries, την μπάντα που έβγαλε το «…And the Ghost in Between [2016]», το άλμπουμ με το ωριμότερο songwriting που ακούσαμε σε Americana δίσκο τον τελευταίο καιρό και την lysergic cult παρέα των Social End Products, οι οποίοι μετά την εγχώρια περιοδεία τους με τους Allah-Las και τις Acid Rock καταθέσεις των τελευταίων singles τους…«Χρώματα - Ο Κόσμος είμαι εγώ» και «Goddess of the Light» έρχονται να δώσουν την «κοσμική» και «psych-αγωγική» διάσταση στη βραδιά.



Dustbowl



Δείτε το βίντεο:





Social End Products



Δείτε το βίντεο:





An Club, Σολωμού 13-15, Εξάρχεια, Αθήνα



Ημερομηνία: Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017



Έναρξη: 22.00



Τιμές εισιτηρίων: 5 ευρώ



Πληροφορίες: Τηλ.: 210.330 5056



www.anclub.gr