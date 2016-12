The Speakeasies Swing Band - Jazzmatazz και Athens Boogie - Xmas Swing Show

Χριστούγεννα σημαίνει μουσική, χορός, κέφι, μεγάλα stage και μεγάλες μπάντες για μεγάλες βραδιές, εμπειρίες και μουσικές. Χριστούγεννα σημαίνει Swing! Γι αυτό και το Xmas Swing Party δηλώνει παρών κορυφώνοντας το εορταστικό κλίμα με κάποιους από τους καλύτερους του είδους: The Speakeasies Swing Band!



Στις 30 Δεκεμβρίου, Παρασκευή, το καλύτερο μουσικό, χορευτικό, γκρουβάτο και ανεβαστικό συναυλιακό γεγονός αποχαιρετισμού του 2016 στην Αθήνα.



Οι The Speakeasies Swing Band, στο τελευταίο live του '16, έρχονται από τη Θεσσαλονίκη για ένα swing ντελίριο με τη βοήθεια και παρουσία των JazzMatazz και των Athens Boogie, που επίσης ξέρουν πολύ καλά πως να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για ένα πραγματικό πάρτυ.



Δείτε το βίντεο:





Οι The Speakeasies Swing Band, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις! Το αγαπημένο swing γκρουπ της Θεσσαλονίκης, μέσα στα 6 χρόνια δραστηριοποίησής τους έχουν παίξει πολλές φορές σε μεγάλες συναυλίες και φεστιβάλ.



Έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο SwingALONICA τον Μάιο του 2010. Έκτοτε έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές τόσο στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και σε φεστιβάλ του εξωτερικού όπως το 1ο DIGA DIGA DOO festival στην Μπανγκόκ της Ταιλάνδης, τα Hep Cat’s Holiday #9 & #10 στη Μ. Βρετανία, το 1o Copenhagen Lindy Exchange στη Δανία, το 15o Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ του Μπάνσκο στη Βουλγαρία και το Summer Jamboree #14 στην Ιταλία, φεστιβάλ στα οποία μοιράστηκαν την σκηνή με μεγάλα ονόματα του χώρου όπως οι Parov Stelar, Ray Collins, Cherry Poppin Daddies, Hillbilly Moon Explosion, Emanuele Urso, κ,ά.



To 2012 κυκλοφορούν τον πρωτο τους δίσκο 'Bathtub Gin', το οποίο πλαισιώθηκε απο τα μουσικά βίντεο των 'Bright Lights Late Nights' και του βραβευμένου πλέον, από την International Songwriting Competition (ISC), 'Black Swamp Village'.



Το 2015 επανέρχονται με το 'Land of Plenty', έναν δίσκο αποτελούμενο απο 10 τραγούδια, σε ήχους Swing, Jazz, Blues και Dixieland.



Οι The Speakeasies Swing Band ειναι:



Κατερίνα Σισίννι – Φωνή

Πάνος Καρνούτσος – Ηλεκτρική Κιθάρα

Πάνος Βουλγαράκης – Κοντραμπάσο

Γιάννης Νταλιάνης – Ακουστικη Κιθάρα

Μανώλης Σταματιάδς – Πιάνο

Χρήστος Παπαδόπουλος – Κλαρινέτο

Στέργιος Κόιας – Ντραμς



Official Site: www.speakeasies.gr



Παρασκευή 30 Δεκέμβρη



Έναρξη: Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30 - Η συναυλία ξεκινάει μετά τις 22.00

Eίσοδος: 8ευρώ (γενική)



ΙΛΙΟΝ plus



Πατησίων και Κοδρικτώνος 17, Αθήνα 10434



Κρατήσεις: 210 8824383



info@ilionplus.gr



www.ilionplus.gr