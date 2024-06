Αποθεώθηκαν στη σκηνή του κατάμεστου ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου (8/6) οι Coldplay, οι οποίοι εμφανίστηκαν λίγο μετά τις 21:30, όπως ήταν προγραμματισμένο. Η μεγάλη στιγμή για το απόλυτο συναυλιακό γεγονός του καλοκαιριού και πλήθος από όλο τον κόσμο “ενώθηκε” υπό τους ήχους του συγκροτήματος.

Κατά την έναρξη της συναυλίας, ο Frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν απευθύνθηκε στο κοινό στα ελληνικά. Συγκεκριμένα, είπε «καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ που είμαστε εδώ, είμαστε ευγνώμονες».

Το σόου των Coldplay λέγεται “Music of the Spheres” και είναι μία υπερπαραγωγή που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για δεύτερη χρονιά.

Όσοι βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα φαντασμαγορικό σόου υψηλού επιπέδου. Τα βραχιολάκια led μαζί με τα πολύχρωμα μπαλόνια στο σχήμα της γης και τα βεγγαλικά δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που μαζί με τις μελωδίες του συγκροτήματος συμπλήρωσαν το ονειρικό σκηνικό.

Κόσμος κάθε ηλικίας και από διαφορετικές γενιές έδωσε ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Από το πρωί άλλωστε είχαν αρχίσει να φτάνουν στο περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου θαυμαστές του συγκροτήματος απ’ όλη την Ελλάδα για να απολαύσουν τη συναυλία.

Πριν την εμφάνιση του συγκροτήματος το κοινό σχημάτιζε “κύμα” στις κερκίδες απολαμβάνοντας τους ήχους της Αντωνίας Καούρη και έπειτα της Μaisie Ρeters, οι οποίες υποστήριξαν την έναρξη της συναυλίας. Ανάμεσα στο κοινό βρέθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος έφθασε στο ΟΑΚΑ λίγο μετά τις 19:00, καθώς και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Μετά το τέλος της συναυλίας, οι Coldplay ευχαρίστησαν τους θαυμαστές τους, ανεβάζοντας στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram ένα μήνυμα στα ελληνικά.

“Ευχαριστώ Αθήνα” έγραφε το μήνυμα, που συνοδευόταν με μια φωτογραφία με τα μέλη του συγκροτήματος στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη sold out συναυλία στο ΟΑΚΑ και οι στιγμές που έζησαν χιλιάδες θεατές χθες αναμένεται και σήμερα.

