«Το πρώτο μας πάρτι» του Μάκη Δελαπόρτα σε καλοκαιρινή περιοδεία

Μια φαντασμαγορική μουσικό θεατρική παράσταση με υπέροχες εικόνες, νότες, μελωδίες, κείμενα, εντυπωσιακά σκηνικά και φώτα, εμπλουτισμένη με 150 κοστούμια.Ο Μάκης Δελαπόρτας αφηγείται και ταξιδεύει το κοινό σε εκείνα τα αγαπημένα χρόνια, που ένα πικ-απ, μερικά σαραπεντάρια και λίγο βερμούτ ήταν αρκετά για στηθεί ένα πάρτι, που ξεκινούσε με ξέφρενες χορευτικές φιγούρες «made in London», για να καταλήξει σε ένα γλυκό, ρομαντικό μπλουζ, στο σαλόνι κάποιου σπιτιού, στην εξοχή ή σ’ ένα ήσυχο ακρογιάλι.Τραγουδιστές - είδωλα μια ολόκληρης εποχής όπως ο Δάκης, η Μπέσσυ Αργυράκη, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και ο Λάκης Τζορντανέλλι, με την συμμετοχή του Δημήτρη Κοργιαλά και της Εβελίνας Νικόλιζα, ξαναζωντανεύουν το «Πρώτο μας Πάρτι» και την υπέροχη ατμόσφαιρα των 60ς και 70ς, τότε που κάποιο «Τρελοκόριτσο» με μίνι-ζιπ, έφερνε «Τρικυμία» στην καρδιά ενός «Καζανόβα» της εποχής! Κάποιοι το φώναζαν «Κορίτσι του Μάη», και κάποιοι άλλοι «Μπάμπολα»... Τι κι αν... «Είναι εννιά κι ακόμα περιμένει»; Εκείνος της λέει «Κορίτσι στάσου να σου πω». Γι’ αυτό τον φωνάζουνε... «Τζίνι»….Για πρώτη φορά λοιπόν, και σε πανελλήνια περιοδεία, συναντώνται επί σκηνής οι πιο αγαπημένες φωνές των δύο θρυλικών δεκαετιών σε τραγούδια που αγάπησαν όχι μόνο οι νέοι των ΄60 tees και ‘70 tees, αλλά και οι νέοι όλων των εποχών. Τραγούδια που δεν χαράχτηκαν ανεξίτηλα μόνο στα πυκνά αυλάκια των παλιών βινυλίων, αλλά και στις καρδιές όλων των Ελλήνων.Θα ακουστούν ακόμη τα τραγούδια: «Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο», «ο Αλέξης», «Σε συνάντησα στην πλαζ», «Mammy Blue», «Άνθρωπε αγάπα», «Τόσα καλοκαίρια», «Χαμένα όνειρα», «Ο τρόπος», «Ξαφνικά μ΄ αγαπάς», «Το κορίτσι του φίλου μου», «Σαν ένα όνειρο», «I who have nothing», «Αγοράζω παλιά», «Αγόρι μου», «Μια σου λέξη», «A casa di Rene», «Τραμοντάνα», «Τζέκις Χαν» και πολλά άλλα…....Κι ενώ χορεύαμε Beatles με ότι φιγούρα προλάβαμε να «ξεσηκώσουμε» από μια αμερικάνικη ταινία που είδαμε προχτές στο σινεμά, κάποιος έβαλε στο πικάπ, το «Destiny»... Παγώσαμε... Τα φώτα χαμήλωσαν... Μια κλεφτή, αναγνωριστική ματιά τριγύρω και βρεθήκαμε αγκαλιά να χορεύουμε μπλουζ, μ’ ένα ποτήρι βερμούτ στο χέρι κι ένα ελαφρύ τσιγαράκι στα κλεφτά. Νιώθαμε το κέντρο του κόσμου... αδιαφορώντας για το αυστηρό βλέμμα της μαμάς της οικοδέσποινας που επιτηρούσε αμείλικτα μην τυχόν και κάποιο ζευγάρι ανταλλάξει φιλί. Ήμασταν το κέντρο του κόσμου. Λες κι ήταν... πεπρωμένο….Δάκης, Μπέσσυ Αργυράκη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς,Γιώργος Πολυχρονιάδης, Λάκης Τζορντανέλι.Δημήτρης Κοργιαλάς, Εβελίνα ΝικόλιζαΛίλα Τριάντη, Πάνος Μαλικούρτης, Γεωργία Κούκα, Ηλίας ΞένοςΣκηνοθεσία: Μάκης ΔελαπόρταςΚείμενα: Στέλιος Παπαδόπουλος, Μάκης ΔελαπόρταςΧορογραφίες: Άννα ΑθανασιάδηΚοστούμια: Έλενα Παπανικολάου19/6/2017: ΒΟΛΟΣ - ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ"ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"21/6/2017: ΑΘΗΝΑ - ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ28/6/2017: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΒΕΑΚΕΙΟ1/7/2017: ΧΑΛΚΙΔΑ - ΘΕΑΤΡΟ "ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ"4/7/2017: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ5/7/2017: ΣΕΡΡΕΣ -ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΙ6/7/2017: ΚΑΒΑΛΑ - ΚΑΣΤΡΟ11/7/2017: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ -ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ13/7/2017: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ17/7/2017: ΛΕΥΚΑΔΑ -ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ18/7/2017: ΛΗΞΟΥΡΙ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ Α'ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ19/7/2017: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ "ΞΕΝΙΑ"20/7/2017: ΖΑΚΥΝΘΟ -ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ22/7/2017: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ27/7/2017: ΤΡΙΠΟΛΗ - ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ28/7/2017 : ΑΙΓΙΟ -ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ29/7/2017: ΚΙΑΤΟ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α.Σ.Ο.31/7/2017: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΑΣΤΡΟ1/8/2017: ΤΗΝΟΣ - ΛΟΥΤΡΑ2/8/2017: ΣΥΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ"ΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ"4/8/2017: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ "ΑΛΕΞ "9/8/2017: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ"ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ"12/8/2017: ΧΑΝΙΑ - ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ13/8/2017: ΡΕΘΥΜΝΟ - ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΖΑ (ΛΟΦΟΣ)17/8/2017: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ28/8/2017: ΛΑΡΙΣΑ - ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ29/8/2017: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΘΕΑΤΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ4/9/2017: ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ