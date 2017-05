Urban Fado Ensenble στο café του Νομισματικού Μουσείου

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ταλαντούχα μπασίστρια και bandleader Mary Ann McSweeney, καταφθάνει για να μας παρουσιάσει μέσα από τις ελάχιστες εμφανίσεις της το Urban Fado Project, με ένα δυνατό line up διακεκριμένων μουσικών. Η πολυμήχανη συνθέτρια και ευφάνταστη ενορχηστρώτρια, προσδίδοντας μια νέα φωνή και ένα φρέσκο vibe στη Fado μουσική της Πορτογαλίας των αρχών του 19ου αιώνα, μοιράζεται μαζί μας την πολιτισμική ποικιλομορφία που έχουν να προσφέρουν οι όμορφες αυτές μελωδίες.



Η μουσική αφηγείται την ιστορία του λαού της Πορτογαλίας, τα τραγούδια ερμηνεύουν με το στεναγμό της φωνής τη θλίψη και την ιστορία της μοίρας, καθώς τη συνολική διαδικασία περικυκλώνουν εικόνες και μυρωδιές της χώρας με τις χορδές του μπάσου να προσδίδουν μια μελωδική, χαμηλή, υποστηρικτική φωνή στη μουσική. H δημιουργός απολαμβάνει να διατηρεί τη φόρμα του παραδοσιακού τραγουδιού Fado αλλά το έχει επεκτείνει έτσι ώστε να αφήνονται περιθώρια για αυτοσχεδιασμό. Οι μουσικοί έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ένα στρώμα με τη φωνή τους πάνω στη φόρμα του κομματιού. Η Mary Ann McSweeney, μια από τις πιο επάξιες καλλιτέχνιδες της τζαζ για μεγάλο χρονικό διάστημα, εμπλουτίζει την εν λόγω φόρμα με νέα grooves και νέες δομές και συνδιαλέγεται επί σκηνής με το δυνατό κράμα του συγκεκριμένου σχήματος.



Παίζουν οι:



Mary Ann McSweeney | κοντραμπάσο

Νάνα Σιμόπουλος | κιθάρα

Βασίλης Κετεντζόγλου | ηλεκτρική κιθάρα

Sam Malieri | σαξόφωνα

Σόλις Μπαρκί | κρουστά

Γιώργος Πολυχρονάκος | ντραμς



Curating: Emma Katirtzidou



Το προφίλ των μουσικών του γκρουπ



Η Μary Ann McSweeney, έχει συνυπάρξει επί σκηνής με τα θρύλους της Jazz, όπως με τους: Dizzy Gillespie, Joanne Brackeen, Lee Konitz, Gil Goldstein, Bucky Pizzarelli, καθώς επίσης έχει παίξει και για τους μεγαλύτερους μαέστρους: Leonard Bernstein, Lalo Schifri αλλά και John Williams. Έχει παίξει με τους: Renee Rosness, Vic Juris, Ken Peplowski, Dennis Mackrel, Lewis Nash, Larry Goldings, Maiden Voyage και Diva Big Bands, με το κουιντέτο της στο Sexial Jazz Festival στην Πορτογαλία και στο Κέντρο Κέννεντυ στο Mary Lou Williams Jazz Festival.



H Νάνα Σιμόπουλος, μια από τις λίγες Ελληνίδες μουσικούς της τζαζ με παγκόσμια καριέρα, είναι σήμερα στην πρώτη γραμμή της World Jazz. Παίζει κιθάρα και ένα πλήθος μουσικών οργάνων όπως το ινδικό sitar, το Ελληνικό της μπουζούκι, το μεγάλο αυστραλιανό πνευστό didgeridoo, την πολύχορδη μαλινέζικη kora. Έχει παίξει με θρύλους της τζαζ όπως ο τρομπετίστας Don Cherry, ο μπασίστας Charlie Haden, ο ντράμερ Billy Higgins ή ο Βραζιλιάνος Naná Vasconcelos, το ''θείο'' ζώο των κρουστών, ένα σύμβολο της World Music. Η καλλιτέχνιδα βάζει τη δική της προσωπική σφραγίδα σε κάθε της παράσταση, σε κάθε της σύνθεση. Η μουσική της θέλει να μοιάζει με τη ροή του νερού. Είναι ένας «μουσικός χαμαιλέων» που έχει διερευνήσει διαφορετικούς τρόπους έκφρασης μέσω του ήχου και που συνδέεται βαθιά με τη μουσική της Ινδίας, της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής, της Ασίας και φυσικά της Ελλάδας, με σαφείς επιρροές από τη τζαζ, τη New Age και τη World Μusic.



Ο Βασίλης Κετεντζόγλου, έχει συνεργαστεί με τις ιδιότητες του κιθαρίστα, ενορχηστρωτή, συνθέτη και υπεύθυνου καθώς επίσης έχει συμπράξει με πολλές και αναγνωρισμένες ορχήστρες. Κάτοχος των πτυχίων Master of Music (MMus) από το Royal College of Music με ειδίκευση στη σύνθεση μουσικής για οθόνη, Bachelor of Music (BMus) από το Royal Holloway University of London, και των πτυχίων Φούγκας, Αντίστιξης, Ειδικού Αρμονίας και Κλασικής Κιθάρας από το Ελληνικό Ωδείο, συναντάται μέσω της μουσική του σε πολλές ηχογραφήσεις.



Ο Σαμ Μαρλιέρι, αποτελεί έναν D’ Addario nominated καλλιτέχνη, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί τόσο ως κλασσικός, όσο και ως σύγχρονος σαξοφωνίστας. Αναζητά μονίμως νέες πηγές έμπνευσης μέσω της μουσικής, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να συνυπάρχει στη σκηνή με πολλούς, διαφορετικών ποιοτήτων και ερμηνευτικών στυλ μουσικούς.



Ο Σόλις Μπαρκί, συνεργάτης της Νάνας Σιμόπουλος κατά τα τελευταία δύο έτη, διδάχτηκε κρουστά της Μεσογείου, της Περσίας και της Αφρικής κοντά στον Μιχάλη Κλαπάκη και τον Λευτέρη Γρηγορίου. Ασχολείται με όλα τα είδη των κρουστών οργάνων όπως και με το Αυστραλέζικο didjeridoo. Αγαπάει και εστιάζει στα ηχοχρώματα και τις ηχητικές εικόνες. Έχει κυκλοφορήσει σε συνεργασία με την Lamia Bedioui μια συνάντηση φωνής και κρουστών με τίτλο FIN’AMOR από την εταιρία LIBRA. Η δημιουργική συνύπαρξη με την Nana Simopoulos, την Mary Ann Mc Sweeney και την Βάσω Δημητρίου στο νέο αυτό project, ανοίγει για τον Σόλις ένα πολύ δημιουργικό και προκλητικό παράθυρο στις εκφραστικές του αναζητήσεις.



Ο Γιώργος Πολυχρονάκος, αριστούχος του Victorian College of the Arts της Μελβούρνης, από το 1993 που ζει στην Ελλάδα αποτελεί ενεργό μέλος της εγχώριας jazz σκηνής έχοντας συνεργαστεί με διακεκριμένους μουσικούς της, αλλά και στα πλαίσια ζωντανών εμφανίσεων έχει συνοδεύσει διεθνούς κύρους μουσικούς επισκέπτες. Παράλληλα με την ιδιότητα του μουσικού ασχολείται ανελλιπώς από το 1992 με την εκπαίδευση στους τομείς της διδασκαλίας των drums, των μουσικών συνόλων (rhythm ensemble) και της παιδαγωγικής της μουσικής. Το 2000 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό CD (Legend) με τον τίτλο “Blink” στον οποίο εμπεριέχονται έντεκα από της συνθέσεις/ενορχηστρώσεις του. Το 2012 ολοκλήρωσε με άριστα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μουσική Ερμηνεία) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και επιπλέον είναι ιδρυτικό μέλος του μουσικού δικτύου δράσης "Music Is Network".



Τηλέφωνο για κρατήσεις: 210 3610067



Νομισματικό Μουσείο | Πανεπιστημίου 12, Αθήνα | 210 3610067 |e.nma.garden@gmail.com