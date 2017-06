EUFORIA II: «Docs For Kids & Youth Screen On Wheels»

Τρία ξεχωριστά ντοκιμαντέρ γεμάτα όμορφες εικόνες, συναίσθημα και πανανθρώπινα μηνύματα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην εκδήλωση «Docs For Kids & Youth Screen On Wheels», μια ακόμη δράση του επιτυχημένου ευρωπαϊκού προγράμματος EUFORIA ΙΙ / European Films For Innovative Audience Development 2016-2017 (Creative Europe, MEDIA) του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Το «Docs For Kids & Youth Screen On Wheels», μια διοργάνωση του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – εκπαιδευτικού βραχίονα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης-, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 στην αίθουσα Παύλος Ζάννας (ώρα 09:30).Θα προβληθούν τρία ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο στην ενότητα Docs for Kids του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και αγαπήθηκαν από το νεανικό κοινό. Πρόκειται για τις ταινίες «Η Μέρνα στο προσκήνιο» της Μίργιαμ Μαρκς, «Μπούμπα & Σάρον» του Χιλ Άλντερσχοφ και «Τα μαλλιά του Αμάντ» της Σούσαν Κένεν (Βραβείο Κοινού για ξένο ντοκιμαντέρ κάτω των 50΄στο 19ο ΦΝΘ).Μουσείο Κινηματογράφου Θεσ/κης (Αποθήκη Α, Λιμάνι, τηλ. 2310-508398)Η Μέρνα στο προσκήνιο / Merna in de Spotlight της Μίργιαμ Μαρκς (Ολλανδία, 2016, 15΄)Η απίθανη περίπτωση της 11χρονης Μέρνα, μιας Χριστιανής από το Ιράκ, που έκλεψε την παράσταση στο τηλεπαιχνίδι The Voice Kids του αραβικού κόσμου. Στο στάδιο των οντισιόν στα τυφλά («blind auditions»), εκατομμύρια άνθρωποι την είδαν να τραγουδά για το λαό της που υποφέρει από τη βία του πολέμου και για τα προσφυγόπουλα – άλλωστε κι η ίδια είναι ένα από αυτά. Ένα feelgood ντοκιμαντέρ που έχει στην καρδιά του μια οδυνηρή αντίφαση: η αβεβαιότητα μιας ζωής ανάμεσα στο ανώνυμο πλήθος των θυμάτων έρχεται κοντά στην εφήμερη δημοσιότητα και τις αόρατες δυνάμεις της.Μπούμπα & Σάρον / Buba & Sharon του Χιλ Άλντερσχοφ (Ολλανδία, 2016, 16΄)Ένα ντοκιμαντέρ για μια ξεχωριστή φιλία. Ο ελέφαντας Μπούμπα και η Σάρον, ένα κορίτσι του τσίρκου, γνωρίζονται όλη τους τη ζωή. Κάνουν μαζί κάποια νούμερα, αλλά είναι αχώριστοι κι όταν δεν είναι στη σκηνή του τσίρκου. Μετά απ’ αυτό το καλοκαίρι, ένας καινούργιος νόμος για τα άγρια ζώα του τσίρκου μάλλον θ’ απομακρύνει τον Μπούμπα μια για πάντα.Τα μαλλιά του Αμάντ / Ahmad’s Hair της Susan Koenen (Ολλανδία, 2016, 23΄)Ο ντροπαλός δωδεκάχρονος Αμάντ είναι καινούργιος στην Ολλανδία. Είναι πρόσφυγας πολέμου από τη Συρία. Ο Αμάντ θα ήθελε πολύ να γίνει φίλος με Ολλανδούς, αλλά δεν τολμά να κάνει την πρώτη κίνηση. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του Αμάντ είναι τα μακριά του μαλλιά και υπάρχει λόγος που τα μακραίνει. Μ’ αυτόν τον τρόπο νιώθει πως δίνει κάτι σε αντάλλαγμα της βοήθειας που έλαβε η οικογένειά του από την Ολλανδία. Καθώς τα μαλλιά του μακραίνουν, μεγαλώνει κι η αυτοπεποίθησή του. Θα καταφέρει ο Αμάντ να κάνει φίλους στην Ολλανδία;