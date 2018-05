Οι ελληνικές συμμετοχές στο Φεστιβάλ Καννών

Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Ελληνο-νοτιοαφρικανού Ετιέν Καλός, The Harvesters («Οι Θεριστές»), σε παραγωγή των Κοντοβράκη και Καρναβά της Heretic Outreach και συμπαραγωγή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), θα προβληθεί στην ενότητα «Un Certain Regard» τoυ 71ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών. Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται στη διάρκεια του ετήσιου θερισμού του καλαμποκιού στην επαρχία της Free State της Νότιας Αφρικής, το τελευταίο προπύργιο της μόνης λευκής κοινότητας της ηπείρου, των Αφρικάνερς.Ακόμη, δύο ελληνικές ταινίες μικρού μήκους θα προσβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα στο πρόγραμμα της 57ης «Εβδομάδας Κριτικής» του Φεστιβάλ. Η «Εβδομάδα Κριτικής» είναι το παράλληλο τμήμα του Φεστιβάλ Καννών, το οποίο κάθε χρόνο συστήνει τα ταλέντα του μέλλοντος. Οι ταινίες που επιλέχθηκαν, θα προβληθούν στις Κάννες με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ).Μια από τις δέκα μικρού μήκους από όλο τον κόσμο, η οποία επιλέχθηκε να συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα της «Εβδομάδας Κριτικής» είναι η ταινία της Ζακλίν Λέντζου, Έκτορας Μαλό: Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς (2018), σε παραγωγή της Φένιας Κοσοβίτσας (Blonde). Αξίζει να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη ενότητα του Φεστιβάλ υποβλήθηκαν 1.500 ταινίες μικρού μήκους. Η σεναριογράφος-σκηνοθέτης, Ζακλίν Λέντζου, ασχολείται με τις θεματικές της ενηλικίωσης, των μη παραδοσιακών μορφών οικογένειας και των συνεπειών τους, καθώς και του κατασκευάσματος του ονείρου. Η επιτροπή αξιολόγησης του προγράμματος χαρακτήρισε το περιεχόμενο της ταινίας ως μια «εξαιρετική, ιμπρεσιονιστική απεικόνιση μιας νεαρής γυναίκας». Αυτή είναι η τέταρτη ταινία μικρού μήκους της σκηνοθέτριας, η οποία έχει ήδη διεθνή παρουσία και αναγνώριση (Αλεπού, 2016, Hiwa, 2017 κ.ά.).Επίσης, παγκόσμια πρεμιέρα πρόκειται θα κάνει (εκτός διαγωνιστικού τμήματος ως ειδική προβολή) η νέα «συναρπαστική» – όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση – μικρού μήκους ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργου Ζώη, Third Kind, σε παραγωγή της Αντιγόνης Ρώτα και του Στέλιου Κοτιώνη (εκτέλεση παραγωγής: Squared Square, Foss Productions). Η ταινία είναι επιστημονικής φαντασίας και γυρίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, μέσα στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, σε σενάριο του ίδιου και της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας, η Γη έχει εγκαταλειφθεί και το ανθρώπινο είδος έχει αναζητήσει καταφύγιο στο διάστημα. Τρεις αρχαιολόγοι του μέλλοντος επιστρέφουν, για να αναζητήσουν την πηγή ενός μυστηριώδους πεντάτονου σήματος που εκπέμπεται από την Γη.