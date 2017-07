Η Μισέλ Φάιφερ θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Ant - Man and the Wasp»

Η Μισέλ Φάιφερ θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Πολ Ραντ στην ταινία επιστημονικής φαντασίας - δράσης «Ant-Man and the Wasp», όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια του Comic Con που διεξήχθη στις 20-23 Ιουλίου στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.Η υποψήφια για Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός θα υποδυθεί την Janet Van Dyne, μητέρα της Hope van Dyne (Εβάντζελιν Λίλι) και σύζυγο του Hank Pym (Μάικλ Ντάγκλας).Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μισέλ Φάιφερ εμφανίζεται σε ταινία βασισμένη σε κόμικς της Marvel, καθώς πρωταγωνίστησε το 1992 «Batman Returns» ως Catwoman.Η ταινία «Ant-Man and the Wasp» είναι συνέχεια του φιλμ «Ant-Man» του 2015. Η παραγωγή θα ξεκινήσει αυτόν τον μήνα στην Ατλάντα της Τζόρτζια, σύμφωνα με το Variety.Η νέα ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους το 2018. Ο Πέιτον Ρίντον που επέβλεψε την πρώτη ταινία επιστρέφει ως σκηνοθέτης.Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Γουόλτον Γκόγκινς και Μίχαελ Πένα είναι βασισμένη στον ομώνυμο χαρακτήρα της Marvel, που έκανε την εμφάνισή του πρώτη φορά το 1962. Η Marvel αποφάσισε να μεταφέρει και στον κινηματογράφο τον αντισυμβατικό ήρωα που ήταν από τους ιδρυτές των Avengers (Εκδικητών).O Dr. Hank Pym (Μάικλ Ντάγκλας) είναι ένας λαμπρός επιστήμονας, εφευρέτης του σωματιδίου Pym που αφορά τη σμίκρυνση ανθρώπων, ζώων και πραγμάτων. Είναι, επίσης, ο πρώτος, σχεδόν μυθικός, Ant-Man. Πιστεύει ότι η τεχνολογία του κινδυνεύει, αφού την εποφθαλμιά ο Darren Cross, πρώην προστατευόμενός του που έχει κατασκευάσει μια στολή παρόμοια με αυτή του Ant-Man, το Yellow jacket. Επιστρατεύει τον Scott Lang (Πολ Ραντ) έναν ταλαντούχο διαρρήκτη, για να διασφαλίσει το μυστικό της πρωτοποριακής ανακάλυψής του.