Η Ντάριλ Χάνα σκηνοθέτησε την πρώτη της ταινία και θέλει περισσότερες γυναίκες στην κινηματογραφική βιομηχανία

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Ντάριλ Χάνα επέστρεψε στο κόκκινο χαλί, αυτή τη φορά σε σκηνοθετικό ρόλο και διεμήνυσε ότι οι γυναίκες έχουν ελάχιστες προοπτικές για εξέχουσες θέσεις στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο, την χαμηλού προϋπολογισμού ταινία «Paradox» εμφανίζονται γνωστοί καλλιτέχνες, όπως ο σύντροφός της, τραγουδιστής Νιλ Γιανγκ και ο βετεράνος τραγουδιστής της κάντρι, Γουίλι Νέλσον.Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Όστιν του Τέξας στο Φεστιβάλ Τεχνολογίας, Νέων Μέσων, Μουσικής και Φιλμ South by Southwest (SXSW) και θα είναι διαθέσιμη από τον επόμενο μήνα στο Netflix.Η 57χρονη Ντάριλ Χάνα που έγινε γνωστή από την ταινία «Splash» (Η Γοργόνα) και έπαιξε στις ταινίες «Kill Bill» χαιρέτισε τις προσπάθειες που καταβάλλονται, ώστε να λογοδοτήσουν όσοι κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ και να αυξηθεί η επιρροή των γυναικών στην κινηματογραφική βιομηχανία.«Είναι καλό που οι άνθρωποι άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι πρέπει να επιλυθεί» υπογράμμισε.Η Ντάριλ Χάνα στο τέλος του περασμένου έτους μαζί με αρκετές ηθοποιούς μίλησε στο περιοδικό «New Yorker» για τις υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης με δράστη τον παραγωγό του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν.«Μετά το Kill Bill δεν μου προτάθηκε ξανά ρόλος. Ήταν μεγάλος ρόλος και μετά τίποτα» είπε και πρόσθεσε ότι εν μέρει πρέπει να είχε σχέση με το ότι μίλησε άσχημα για εκείνη ο Χάρβεϊ Γουάινστιν.«Είναι ένα πατριαρχικό σύστημα που αρχίζει να αισθάνεται λίγο ότι τα θεμέλιά του κλονίζονται» είπε η ηθοποιός. Οι γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν ταινίες συναντούν δυσκολίες στην εξεύρεση χρηματοδότησης και δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, τόνισε η Χάνα σημειώνοντας ότι όταν μια ταινία γυναίκας έχει επιτυχία, θεωρείται ότι είναι η μία και μοναδική.Όταν η Ντάριλ Χάνα ακολούθησε τον Νιλ Γιανγκ και το συγκρότημά του στα βουνά του Κολοράντο εν όψει μιας συναυλίας, δεν περίμενε ποτέ ότι αυτό το ταξίδι θα αποτελούσε την πρώτη της σκηνοθετική απόπειρα, πόσο μάλλον ότι το φιλμ θα προβληθεί στο Netflix και ότι θα έκανε πρεμιέρα στο SXSW.Ο Νιλ Γιανγκ πρωταγωνιστεί ως «Ο Άντρας με το Μαύρο Καπέλο» υπογράφει το soundtrack και τον συνοδεύουν οι Promise of the Real, οι μουσικοί της μπάντας με την οποία περιοδεύει τα τελευταία χρόνια: ο Μίκα κι ο Λούκας Νέλσον, οι δύο γιοι του Γουίλι Νέλσον, ο οποίος είναι σύμβολο και άγαλμα στο Όστιν του Τέξας.