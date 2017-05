Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά αυτήν την εβδομάδα

Φύλακες του Γαλαξία 2



Όντας επικηρυγμένοι από τη βασίλισσα του πλανήτη Κυρίαρχου για μια κλοπή που διέπραξαν, οι Φύλακες του Γαλαξία πέφτουν πάνω σε έναν διαστημικό ταξιδιώτη, τον Εγώ, ο οποίος ισχυρίζεται πως είναι πατέρας του Πίτερ Κουίλ. Μια επίσκεψη στον πανέμορφο πλανήτη του θα ξεκαθαρίσει το παρελθόν, θα δημιουργήσει όμως και μια σειρά από καινούργιες, θανάσιμες απειλές.



Guardians of the Galaxy Vol. 2



Περιπέτεια 2017



Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζέιμς Γκαν με τους: Κρις Πρατ, Ζόι Σαλντάνα, Κερτ Ράσελ, Ντέιβ Μπαουτίστα.



Δείτε το τρέιλερ:

Ο Μαθητευόμενος



Βραβευμένο φεστιβαλικό δράμα φυλακών από τη Σιγκαπούρη. Ο Αϊμάν, ένας 28χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος μεταφέρεται στη μεγαλύτερη φυλακή της περιοχής, εκεί όπου εργάζεται για χρόνια ο 65χρονος δήμιος Ραχίμ, ένας από τους πιο δραστήριους εκτελεστές στο κόσμο. Όταν εκείνος προτείνει στον νέο του συνάδελφο να γίνει μαθητής του, ο Αϊμάν καλείται να αγνοήσει τη συνείδησή του, αλλά και ένα τραυματικό γεγονός από το παρελθόν που τον στοιχειώνει και τον συνδέει με τον ισχυρό δήμιο.



Apprentice



Σιγκαπουριανή δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Τζουνφένγκ Μπόο με τους: Φιρνταούς Ραχμάν, Γουάν Χανάφι Σου.



Δείτε το τρέιλερ:





Όταν Τελειώσει ο Έρωτας



Μέσα σε 15 χρόνια κοινής συμβίωσης, η Μαρί και ο Μπορίς απέκτησαν δύο κόρες, αλλά και ένα σπίτι. Όταν αποφασίσουν να χωρίσουν, το σπίτι αυτό τους… αναγκάζει να συνεχίσουν να συγκατοικούν, καθώς η Μαρί είναι αυτή που το αγόρασε, ο Μπορίς εκείνος που το ανακαίνισε και κανείς τους δεν είναι πρόθυμος να υποχωρήσει.



L' Economie du Couple / After Love



Γαλλική δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Γιοακίμ Λαφός με τους: Σεντρίκ Καν, Μπερενίς Μπεζό, Μάρθα Κέλερ.



Δείτε το τρέιλερ:





Το Δίχτυ



Η βάρκα ενός Βορειοκορεάτη ψαρά παρασύρεται στα νερά της Νότιας Κορέας και ο ίδιος συλλαμβάνεται και ανακρίνεται ως πιθανός κατάσκοπος. Δείχνοντας αθώος, οι αρχές προσπαθούν να τον πείσουν να αυτομολήσει, για να τον «σώσουν» από την επιστροφή στην πολιτικά ανελεύθερη πατρίδα του.



Geumul / The Net



Νοτιοκορεάτικη δραματική ταινία 2016, σκηνοθεσία Κιμ Κι Ντουκ με τους: Ρίοο Σεούνγκ-μπουμ, Κιμ Γιούνγκ-μιν, Λι Γουόνγκ-γκουν.



Δείτε το τρέιλερ:





Δύο Καρδιές



Η ζωή μιας γυναίκας στο Παρίσι που βρίσκεται σε λίστα αναμονής μοσχεύματος, μπλέκεται μακάβρια με τη ζωή του άγνωστου σε εκείνη νεαρού σέρφερ Σιμόν, όταν ο τελευταίος, μετά από ένα ατύχημα, ζει συνδεδεμένος στα μηχανήματα ενός νοσοκομείου.



Reparer les Vivants / Heal the Living



Γαλλοβελγική δραματική ταινία, σκηνοθεσία Κατέλ Κιγιεβερέ με τους: Ταχάρ Ραχίμ, Έμανουέλ Σενιέ, Αν Ντορβάλ.



Δείτε το τρέιλερ:





Άγρια Όνειρα



Όταν ο νεαρός Τζόνας ερωτεύεται τη νέα του γειτόνισσα, την Κέισι, αποφασίζει να κλέψει τα χρήματα που ανήκουν στον διεφθαρμένο αστυνομικό πατέρα της που την κακομεταχειρίζεται συστηματικά και να ξεκινήσει μια νέα ζωή μαζί της, μακριά από τα διαλυμένα τους σπίτια. Τα χρήματα αυτά όμως, προέρχονται από εμπόριο ναρκωτικών και ο πατέρας της Κέισι ξεκινά ένα ανελέητο κυνηγητό μέχρι να τους βρει.



Mean Dreams



Θρίλερ 2016



Καναδέζικη ταινία, σκηνοθεσία Νέιθαν Μορλάντο με τους: Μπιλ Πάξτον, Σόφι Νελίς, Τζος Ουίγκινς



Δείτε το τρέιλερ:





Ένας Δράκος Έρχεται



Μια μέρα μετά τη δολοφονία του Ιρανού πρωθυπουργού τον Ιανουάριο του 1965, ένας πολιτικός κρατούμενος βρέθηκε κρεμασμένος μέσα σ’ ένα ναυάγιο, δίπλα σ’ ένα νεκροταφείο στη μέση ενός έρημου νησιού. Ο θρύλος έλεγε πως κάθε φορά που θαβόταν κάποιος στο νεκροταφείο γινόταν σεισμός, κι έτσι ένας ντετέκτιβ αποφασίζει να μάθει την αλήθεια έχοντας στο πλευρό του έναν μηχανικό ήχου κι έναν γεωλόγο. Τι έχει απομείνει από εκείνη την έρευνα όταν ο φάκελος ξανανοίγει 50 χρόνια μετά και ο ντετέκτιβ ανακρίνεται από την αστυνομία;



Ejdeha Vared Mishavad! - A Dragon Arrives!



Σινεφίλ 2016 Ιρανική ταινία, σκηνοθεσία Μανί Χαγκιγκί με τους: Αμίρ Τζαντιντί, Εχσάν Γκοονταρζί, Χομαγιούν Γκανιζαντέχ.



Δείτε το τρέιλερ:





Στην Κορυφή του Κόσμου



Περιπετειώδες animation στον παγωμένο ευρωπαϊκό Βορρά του 19ου αιώνα. Η νεαρή Σάσα, κόρη αριστοκρατικής οικογένειας της Αγίας Πετρούπολης, αρνείται να πιστέψει πως ο παππούς της, ένας διάσημος εξερευνητής και κατασκευαστής ενός προηγμένου τεχνολογικά αρκτικού πλοίου, χάθηκε με το σκάφος του στην προσπάθειά του να κατακτήσει τον Βόρειο Πόλο. Εκμεταλλευόμενη όλα όσα έμαθε για τις εξερευνήσεις από τον αγαπημένο της παππού, αποφασίζει να το σκάσει από τους αυστηρούς γονείς της και να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι σε αναζήτησή του.



Tout en Haut du Monde



Animation 2015 Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες



Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ρεμί Σαγιέ



Δείτε το τρέιλερ:





Το Παλιό και το Νέο (Γενική Γραμμή)



Η ταινία Το Παλιό και το Νέο – Γενική Γραμμή, του Σεργκέι Αϊζενστάιν, προβάλλεται σε επανέκδοση.



Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η Μάρθα έχει ως μοναδική κληρονομιά μια αγελάδα και ένα μικρό κομμάτι γης και για να καταφέρει να βγάζει ένα μικρό εισόδημα, ζητά από έναν εύπορο αγρότη της περιοχής ένα άλογο για το μικρό της χωράφι. Όταν εκείνος αρνείται, η απελπισία της Μάρθα μεγαλώνει και μαζί της γιγαντώνεται και η ανάγκη για επανάσταση.



Σκηνοθεσία – σενάριο: Σεργκέι Αϊζενστάιν, Γκριγκόρι Αλεξαντρόφ.



Παίζουν: Μάρθα Λάπκινα (στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο), Μ. Ιβάνιν, Ιβάν Γιουντίν κ.ά.



Δείτε το τρέιλερ:





Άγγελοι



Μεταφυσικό εφηβικό love story βασισμένο σε ομώνυμο βιβλίο. Η 17χρονη Λους, μεταφέρεται με απόφαση των γονιών της στο ίδρυμα Sword & Cross, ένα μυστήριο και αυστηρό αναμορφωτήριο για εφήβους. Εκεί, την προσοχή της τραβά ο νεαρός Ντάνιελ, καθώς έχει την αίσθηση πως τον γνωρίζει εδώ και χρόνια. Ερευνώντας το παρελθόν του στην προσπάθειά της να ερμηνεύσει το παράξενο αυτό αίσθημα, η Λους ανακαλύπτει πως ο Ντάνιελ είναι ένας έκπτωτος άγγελος που είναι ερωτευμένος μαζί της εδώ και αιώνες.



Σκηνοθεσία: Σκοτ Χίκς. Με τους Άντισον Τίμλιν, Τζέρεμι Ίρβιν, Χάρισον Γκίλμπερτσον, Λόλα Κερκ.



Δείτε το τρέιλερ: