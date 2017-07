Μία πρώτη γεύση από το ντοκιμαντέρ για την προσωπικότητα και το έργο του Μανόλο Μπλάνικ

Η κινηματογραφική καταγραφή της προσωπικότητας και του έργου του κορυφαίου Ισπανού σχεδιαστή υποδημάτων προχωρά, όπως φαίνεται από το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Manolo Blahnik: The Boy Who Made Shoes for Lizards» (Μανόλο Μπλάνικ: Το αγόρι που έφτιαχνε παπούτσια για σαύρες) που κυκλοφόρησε χθες.Στην ταινία, που αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 15 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας.«Δεν κοιτάζω τα παπούτσια κανενός άλλου» αναφέρει η αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue, Άνα Γουίντουρ. Ο Αντρέ Λεόν Τάλι αποκαλεί τον Μπλάνικ έναν ποιητή «είναι εκεί επάνω με τον Μπωντλαίρ».Τζον Γκαλιάνο, Ντέιβιντ Μπέιλι, Ναόμι Κάμπελ, Ριάνα, Παλόμα Πικάσο είναι μερικοί μόνοι από τους εκπροσώπους της μόδας και τους καλλιτέχνες που εμφανίζονται στην ταινία που σκηνοθετήθηκε από τον Μάικλ Ρόμπερτς με παραγωγούς από τη Nevision, τους Νιλ Ζάιγκερ, Τζίλιαν Μόζλι και Μπρόουιν Κοσγκρέιβ.Ο Μανόλο Μπλάνικ, ο δημιουργός της ψηλοτάκουνης γόβας η οποία λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής, της φινέτσας και του θηλυκού design θεωρείται ύμνος στη γυναικεία κομψότητα θα είναι μπροστά στην κάμερα, παρά το γεγονός ότι ποτέ πραγματικά δεν επεδίωξε τη φήμη και τη δημοσιότητα.«Αχ, όχι, όχι! Λατρεύω απεγνωσμένα τις ταινίες, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση ή ψευδαίσθηση από μένα να είμαι αντικείμενο της κάμερας» δήλωσε πέρσι στο WWD .«Είμαι χάλια μπροστά από την κάμερα. Είπα στον Μάικλ ότι ο μόνος όρος είναι ότι δεν θέλω να υπάρξουν πολλές σκηνές στις οποίες εμφανίζομαι εγώ, επειδή κάποιες μέρες αισθάνομαι καταπονημένος ή άρρωστος. Προτίμησα να μιλάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι για μένα. Αυτή ταινία, είναι σαν ένα ντοκιμαντέρ ιδωμένο μέσα από τα μάτια άλλων ανθρώπων, αν και είμαι εκεί, ναι».«Είναι ένα προσωπικό πορτρέτο. Είναι για τη δουλειά μου, ναι, και για το ποιος είμαι. Πρόκειται για προσωπικά πράγματα, αν και δεν ξέρω καθόλου τι αποκαλείται προσωπικό πια. Δεν είναι ένα έργο ματαιοδοξίας, επειδή δεν ήταν η ιδέα μου και είμαι ένα πρόσωπο που διαφυλάσσει την ιδιωτικότητά του. Αλλά φθάνεις σε μια ορισμένη ηλικία και τότε, καλά, όλα είναι εντάξει», ανέφερε ο 74χρονος Μπλάνικ, ο οποίος έχει μετατρέψει τα πόδια των γυναικών σε κινούμενα έργα τέχνης με τα κομψά και ευφάνταστα σχέδια παπουτσιών.Στην καριέρα των πέντε δεκαετιών έχει σχεδιάσει περισσότερα από 30.000 διαφορετικά στιλ παπουτσιών κερδίζοντας τις εντυπώσεις ακόμη και των πιο αυστηρών κριτών της μόδας. «Ο Μανόλο Μπλάνικ είναι ένας θρύλος που συνεχίζει να εμπνέει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» ανέφερε σε παλαιότερη δήλωσή του ο Τζέιμς Κέιμπουρν, εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας.Ο Μπλάνικ γεννήθηκε στις Κανάριες Νήσους, στη Σάντα Κρουθ δε λα Πάλμα. Σπούδασε λογοτεχνία και τέχνη στη Γενεύη πριν μετακομίσει στο Παρίσι το 1965 όπου αποφάσισε να γίνει σχεδιαστής.Στην ταινία ο Μανόλο Μπλάνικ εμφανίζεται σε παιδική ηλικία να κατασκευάζει μικροσκοπικά παπούτσια για σαύρες από περιτυλίγματα από καραμέλες στην πατρίδα του, στις Κανάριες Νήσους. Είναι η ιστορία από την οποία προέρχεται ο τίτλος του ντοκιμαντέρ.