Ο Όλιβερ Στόουν θα τιμηθεί για τη συνεισφορά του στην έβδομη τέχνη

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, σεναριογράφος και κινηματογραφικός παραγωγός Όλιβερ Στόουν θα είναι επίτιμος προσκεκλημένος του φετινού, 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο (SFF).



Στον Όλιβερ Στόουν θα απονεμηθεί το ειδικό βραβείο, «Τιμητική Καρδιά του Σαράγεβο» για την εξαίρετη συνεισφορά του στην κινηματογραφική τέχνη.



Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου που διοργανώνεται από τις 11 έως τις 18 Αυγούστου, στην πρωτεύουσα της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης θα προβληθούν 235 ταινίες, μεταξύ των οποίων πολλές σε παγκόσμια πρώτη προβολή, ανακοίνωσε ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Μίρσαντ Πουριβάτρα.



Ειδικότερα θα παρουσιαστούν κινηματογραφικές δημιουργίες από 54 χώρες, 111 μεγάλου μήκους και 137 μικρού μήκους ταινίες, 70 ντοκιμαντέρ και 28 ταινίες κινουμένων σχεδίων.



«Το κοινό, ωστόσο, παραμένει το σημαντικότερο κομμάτι του φεστιβάλ, το φεστιβάλ διοργανώνεται για να μπορούν οι θεατές να απολαύσουν την κινηματογραφική τέχνη» υπογράμμισε ο κ. Πουριβάτρα.



Η αυλαία του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο θα ανοίξει στις 11 Αυγούστου με την προβολή της ταινίας του Φινλανδού Άκι Καουρισμάκι «Η άλλη πλευρά της Ελπίδας» για την οποία απέσπασε την Αργυρή Άρκτο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.



Την επόμενη μέρα το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την απονομή του ειδικού βραβείου στον Όλιβερ Στόουν. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αφιέρωμα» θα προβληθεί το τεσσάρων επεισοδίων ντοκιμαντέρ του Στόουν «Συνέντευξη με τον Πούτιν».



Ειδικό βραβείο συνολικής προσφοράς στην κινηματογραφική τέχνη θα απονεμηθεί φέτος και στον θρυλικό Βρετανό ηθοποιό, σεναριογράφο και παραγωγός, Τζον Κλιζ, στις 16 Αυγούστου και προς τιμήν του θα προβληθεί η ταινία του «Ένα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα».



Παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ θα κάνουν το φιλμ «Zaba» του Βόσνιου σκηνοθέτη, Ελμίρ Γιούκιτς, κινηματογραφική μεταφορά της ομώνυμης βραβευμένης θεατρικής παράτασης με θέμα το τραύμα του πολέμου στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, η ταινία «Daybreak» συμπαραγωγή Αλβανίας - Ελλάδας του Γκετιάν Κότσι, ο οποίος κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, η ταινία «Grain» συμπαραγωγή Τουρκίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Σουηδίας και Κατάρ του Σεμίχ Καπλάνογλου και η ρουμανική ταινία «Meda or not so bright side of things» του Εμανουέλ Πάρβου.



Για το βραβείο «Καρδιά του Σαράγεβο» στην κατηγορία καλύτερης ταινίας θα διαγωνιστούν επτά ταινίες από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.



Σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Ελβετίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Σαράγεβο για 9η χρονιά διοργανώνεται η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με ένα ειδικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την προβολή της ταινίας «The Divine Order» της Πέτρα Βόλπε που αφηγείται την ιστορία του κινήματος υπέρ του δικαιώματος ψήφου των γυναικών σε ένα μικρό χωριό της Ελβετίας και συζήτηση με θέμα «Τα δικαιώματα των γυναικών σήμερα: οπισθοδρόμηση, στασιμότητα ή πρόοδος;».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ