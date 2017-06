Προσεχώς: Εκδίκηση με Στυλ του Ζακ Μπραφ

Οι Φρίμαν, Κέιν και Άρκιν - Γουίλι, Τζο και Αλ αντίστοιχα - αποφασίζουν να πάνε κόντρα στα στερεότυπα της συνταξιοδότησης και να ξεστρατίσουν για πρώτη φορά στη ζωή τους, όταν τα χρήματα των συντάξεων τους θα χαθούν, απόρροια εταιρικής κακοδιαχείρισης. Απελπισμένοι να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, οι τρεις φίλοι θα ριψοκινδυνέψουν τα πάντα σε ένα τολμηρό εγχείρημα να απαντήσουν με το ίδιο νόμισμα στην τράπεζα που έφαγε τα χρήματα τους. Το «Going in Style» αποτελεί remake της ομώνυμης ταινίας του 1979.



Going In Style



Σκηνοθεσία: Ζακ Μπραφ



Ηθοποιοί: Μόργκαν Φρίμαν, Μάικλ Κέιν, Άλαν Άρκιν, Αν Μαργκρέτ, Κρίστοφερ Λόιντ, Ματ Ντίλον.



Διάρκεια: 96 λεπτά



Είδος ταινίας: Κωμωδία



Δείτε το βίντεο: