Προσωπικά αντικείμενα της Βίβιαν Λι θα πωληθούν σε δημοπρασία στο Λονδίνο

Συλλογή με προσωπικά αντικείμενα της Βίβιαν Λι, της Αγγλίδας ηθοποιού που υποδύθηκε τη Σκάρλετ Ο’ Χάρα στην ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» (Gone With The Wind) θα πωληθούν σε δημοπρασία στο Λονδίνο το φθινόπωρο.



Κοσμήματα, ρούχα, έργα ζωγραφικής και αξεσουάρ της ηθοποιού θα πωληθούν από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's στις 26 Σεπτεμβρίου. Περίπου 250 αντικείμενα θα συμπεριληφθούν στη δημοπρασία και η τιμή τους αναμένεται να φθάσει τα 128.540 δολ.



Στον κατάλογο των προς πώληση αντικειμένων είναι το αντίγραφο του «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» της Βίβιαν Λι, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από την Αμερικανίδα συγγραφέα του μυθιστορήματος Μάργκαρετ Μίτσελ και περιλαμβάνει επίσης ένα χειρόγραφο ποίημα. Η τιμή του βιβλίου, σύμφωνα με τους εκτιμητές, κυμαίνεται μεταξύ 6.427 και 8.998 δολ. Επίσης, θα πωληθούν το κινηματογραφικό σενάριο της ταινίας, αξίας 3.213 - 4.499 δολ., καθώς και η περούκα που φορούσε η ηθοποιός στην κινηματογραφική διασκευή του 1951 του θεατρικού δράματος του Τενεσί Ουίλιαμς «Το Λεωφορείον ο Πόθος».



Άλλα αντικείμενα αξίας που θα πωληθούν στη δημοπρασία είναι το χρυσό δαχτυλίδι από τον δεύτερο σύζυγο της Λι, Λόρενς Ολίβιε, ένα κρεμαστό κόσμημα με διαμάντια από τα μέσα του 19ου αιώνα και ένα ροζ βραδινό φόρεμα Victor Stiebel.



Ο Χάρι Ντάλμενι, πρόεδρος του Sotheby’s στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι η δημοπρασία δίνει στους αγοραστές την ευκαιρία να «ανακαλύψουν την πραγματική Βίβιαν Λι».



Όπως τόνισε μπορεί να θεωρείται η πιο λαμπερή και πολυσυζητημένη γυναίκα της εποχής της, αλλά ήταν και συλλέκτης έργων τέχνης, βιβλιόφιλη, διανοούμενη, όπως και οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες, οι λάτρεις της τέχνης με τους οποίους συναναστρεφόταν.



Πριν από τη δημοπρασία, θαυμαστές της ηθοποιού μπορούν να δουν μια επιλογή από τη συλλογή στο Sotheby's London έως τις 11 Αυγούστου.