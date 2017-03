Τα Βραβεία του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Τα Βραβεία της Διεθνούς Επιτροπής



Για πρώτη φορά φέτος, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης καθιερώνει Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα για πρώτες ή δεύτερες ταινίες άνω των 50 λεπτών. Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους:



Πολ Πάουελς (Πρόεδρος), Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ντοκιμαντέρ EDN (Βέλγιο)

Ντίνα Ιορντάνοβα, Καθηγήτρια Κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο St. Andrews στη Σκωτία (Βουλγαρία)

Λωράν Ριγκουλέ, δημοσιογράφος (Γαλλία)

Ταλάλ Ντέρκι, σκηνοθέτης (Συρία)

Μαριάννα Οικονόμου, σκηνοθέτις και παραγωγός ντοκιμαντέρ (Ελλάδα)



Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€ -ποσό που χορηγείται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης- απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:



Αυτοκρατορία ονείρων σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Μπόρενσταΐν (Δανία).



Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000€ -ποσό που χορηγείται από την ΕΡΤ – απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Μηχανές σε σκηνοθεσία Ραχούλ Τζέιν (Ινδία, Γερμανία, Φινλανδία)



Επίσης, η κριτική επιτροπή απονέμει Ειδική Μνεία στο ντοκιμαντέρ:

Πού είσαι Σινγκάλ; σε σκηνοθεσία Άγγελου Ράλλη (Ελλάδα, Βέλγιο, Αυστρία)



Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες»



Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει φέτος το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού. Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι:



Κώστας Δήμος (Υπεύθυνος Προγράμματος)

Άρης Φατούρος (Σύμβουλος Προγράμματος)

Βασίλης Δούβλης (σκηνοθέτης)



Το βραβείο της Βουλής των Ελλήνων απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Μηχανές

σε σκηνοθεσία Ραχούλ Τζέιν (Ινδία, Γερμανία, Φινλανδία).



Βραβείο Doc On Air



Η ΕΡΤ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της παραγωγής, απονέμει το βραβείο Doc on Air στο καλύτερο project του Pitching Forum για διεθνή συμπαραγωγή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ντοκιμαντέρ EDN, που κρίνεται από την επιτροπή του EDN και αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, το οποίο χορηγείται από την ΕΡΤ.



Το βραβείο Doc on Air απονέμεται στο project The Watchmen, σε σκηνοθεσία Μαντλέν Λερογιέ και παραγωγή Βαλερί Μονμαρτίν - Little Big Story (Γαλλία).



Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας



Η φετινή κριτική επιτροπή για το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας που απονέμεται σε ταινία της ενότητας «Ανθρώπινα Δικαιώματα» απαρτίζεται

από τους:



Κωνσταντίνο Κυριακό (Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιστορίας του Θεάτρου και του Ελληνικού Κινηματογράφου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, συγγραφέας)

Χριστίνα Ζώνιου (Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ιδρυτικό μέλος της Ακτιβιστικής Ομάδας Θεάτρου του Καταπιεσμένου)

Κυριάκο Κατζουράκη (Σκηνοθέτης, ζωγράφος)

Κατερίνα Καλογερά (Πρόεδρος της Διεθνούς Αμνηστίας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης)

Μαριάννα Λεονταρίδου (Μέλος Διεθνούς Αμνηστίας, κριτικός κινηματογράφου)



Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Δεν είμαι ο νέγρος σου σε σκηνοθεσία Ραούλ Πεκ (ΗΠΑ, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία).



Βραβείο WWF



Η φετινή κριτική επιτροπή για το βραβείο της WWF που απονέμεται σε ταινία της ενότητας «Περιβάλλον», με θέμα το περιβάλλον και την αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, απαρτίζεται από τους:



Ιάσονα Κάντα (Εκπρόσωπος Τύπου WWF Ελλάς)

Βίκυ Μπαρμπόκα (Υπεύθυνη Επικοινωνίας προγράμματος «Καλύτερη ζωή»)

Χρίστη Σωτηρίου (Υπεύθυνη προγράμματος «Fish Forward»)

Αλέξανδρο Κανδαράκη (Υπεύθυνος Περιεχομένου Επικοινωνίας WWF Ελλάς)



Το βραβείο της WWF απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Μέρες της λίμνης

σε σκηνοθεσία Πανδώρας Μουρίκη (Ελλάδα)



Βραβεία FIPRESCI



Η φετινή κριτική επιτροπή της FIPRESCI (Διεθνής Ένωση κριτικών κινηματογράφου) απαρτίζεται από τους:



Ρομπέρτο Τιραπέλε - Πρόεδρος (Ιταλία)

Μπετίνα Χιρς (Γερμανία)

Χρήστο Σκυλλάκο (Ελλάδα)



και απονέμει το Βραβείο FIPRESCI στο ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος στην ταινία: Μηχανές σε σκηνοθεσία Ραχούλ Τζέιν (Ινδία, Γερμανία, Φινλανδία)



Βραβείο ΠΕΚΚ



Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της στο ντοκιμαντέρ:

Village Potemkin σε σκηνοθεσία Δομήνικου Ιγνατιάδη (Ελλάδα)



Βραβεία Κοινού FISCHER 2017



Βραβείο Κοινού που αφορά σε ταινίες άνω των 50’ απονέμεται:



Για ελληνική παραγωγή στο ντοκιμαντέρ Στρίγγλες σε σκηνοθεσία του Άγγελου Κοβότσου (Ελλάδα)



Για ξένη παραγωγή («Βραβείο Κοινού Πίτερ Ουιντόνικ») στο ντοκιμαντέρ Πουθενά να κρυφτείς σε σκηνοθεσία του Ζαραντάστ Άχμεντ (Νορβηγία-Σουηδία)



Βραβείο Κοινού που αφορά σε ταινίες κάτω των 50’ απονέμεται:



Για ελληνική παραγωγή στο ντοκιμαντέρ Ο γυάλινος δράκος σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Ουρούμη (Ελλάδα)



Για ξένη παραγωγή στο ντοκιμαντέρ Τα μαλλιά του Αμάντ σε σκηνοθεσία Σούζαν Κένεν (Ολλανδία)



Βραβεία Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης



Η Επιτροπή αποτελείται από τους φοιτητές:



Ανθή Αντωνιάδη (Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος,

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ)

Ιλιάνα Δεληγιαννίδου (Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ)

Παναγιώτη Κουντουρά (Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ)

Μαρία Μπέλλου (Νομική Σχολή ΑΠΘ)

Γιώργο Τσαουσάκη (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ)



Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ The Snake Charmer σε σκηνοθεσία Νίνας Μαρίας Πασχαλίδου (Κύπρος-Ελλάδα)



Το Eιδικό Βραβείο της Επιτροπής απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Eyes of Exodus σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Λιβέρις (ΗΠΑ-Ελλάδα)



Βραβεία Docs In Progress 2017



Η κριτική επιτροπή των φετινών Docs in Progress της Αγοράς Ντοκιμαντέρ του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, αποτελείται από τους:

Γιούρι Αβέρωφ (παραγωγός, Anemon Productions, Ελλάδα)

Monika Mikusova (αγοραστής προγράμματος, RTV Σλοβακία, Σλοβακία)

Francis Kandel (αγοραστής προγράμματος, Canal +, Γαλλία)



Και απονέμει δύο βραβεία:



Για υπηρεσίες post-production αξίας 15.000 ευρώ που χορηγεί η ελληνική εταιρία post-production 2|35 Inc, στην ταινία Castle σε σκηνοθεσία Hamed Zolfaghari – Ιράν (Εταιρεία Παραγωγής: Crazy Woodpecker Film Studio, Παραγωγή: Hamed Zolfaghari, Nina Amin Zadeh).



Για υπηρεσίες ήχου και μουσικής αξίας έως και 6.500 ευρώ που χορηγεί η ελληνική εταιρεία MuSou, στην ταινία Kiruna 2.0 σε σκηνοθεσία της Greta Stocklassa – Τσεχία (Εταιρεία Παραγωγής: Analog Vision s.r.o., Παραγωγή: Veronika Kührová, Michal Kráčmer, Συμπαραγωγή: Ondřej Šejnoha).