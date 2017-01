«Taboo» η νέα σειρά του BBC με τον Τομ Χάρντι

Ο Τομ Χάρντι πιο «σκληρός» από ποτέ (The Revenant, Mad Max: Fury Road, The Drop), πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του BBC «Taboo».



Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό δράμα εποχής.



Το Taboo βασίζεται σε μία ιδέα του ίδιου του Τομ Χάρντι και του πατέρα του, συγγραφέα Τσιπς Χάρντι, ενώ το σενάριο υπογράφει μαζί τους ο Στίβεν Νάιτ (Peaky Blinders, Locke). Τα 4 πρώτα επεισόδια έχει σκηνοθετήσει ο Κρίστοφερ Νάιχολμ του The Killing. Μεταξύ των executive producers είναι και ο Ρίντλεϊ Σκοτ. Παραγωγός της σειράς είναι ο Τιμ Μπρίκνελ (The Two Faces of January, Breaking and Entering).



Η υπόθεση της σειράς διαδραματίζεται στο Λονδίνο του 1814, με τον κεντρικό ήρωα Τζέιμς Κεζάια Ντιλέινι να επιστρέφει από την Αφρική στην πατρίδα του, μετά από χρόνια κι ενώ όλοι τον θεωρούν πλέον νεκρό, για να ζητήσει εκδίκηση για τον άδικο θάνατο του πατέρα του.



Η άφιξη του Τζέιμς Κεζάια Ντιλέινι όχι μόνο απειλεί να διαταράξει τα σχέδια της ετεροθαλούς αδελφής του Ζίλφα (Ούνα Τσάπλιν) αλλά και τις πολιτικές φιλοδοξίες των ισχυρών της Βρετανικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, υπό την προεδρία του Στιούαρτ Στρέιντζ (Τζόναθαν Πράις).



Η αμερικανικής - βρετανικής παραγωγής σειρά θα ολοκληρωθεί σε οκτώ επεισόδια.



Συμπρωταγωνιστούν οι: Τζόναθαν Πράις, Ούνα Τσάπλιν, Τομ Χολάντερ, Στίβεν Γκρέιχαμ, Μάικλ Κέλι και Τζέσι Μπάκλεϊ.



Η νέα σειρά του BBC προβάλλεται και στην Ελλάδα από την COSMOTE TV.



Δείτε το τρέιλερ: