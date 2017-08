Το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου στο Θέατρο Χυτήριο

Το ÉCU-On -The-Road συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του με ένα τριήμερο προβολών στην Αθήνα.

ÉCU – Το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου επιλέγει και προβάλει μερικές από τις καλύτερες ταινίες ανεξάρτητης παραγωγής από όλο τον κόσμο, στην Αθήνα, από τις 30 Αυγούστου έως την 1η του Σεπτέμβρη. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στην υπαίθρια αυλή του θεάτρου Χυτήριο – σημείο Πολιτισμού, στο Γκάζι, Τετάρτη με Παρασκευή, από τις 20.45 μέχρι τα μεσάνυχτα με ελεύθερη είσοδο.



Οι 27 ταινίες αποτελούν ένα εκλεκτικό και διασκεδαστικό μείγμα από βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους, animation, μυθοπλασίας, φοιτητικές και πειραματικές ταινίες και προέρχονται 16 διαφορετικές χώρες. Ανάμεσά τους θα προβληθούν και οι ελληνικές συμμετοχές του ECU, το μουσικό βίντεο BACK ON MY FEET του Theo Papadoulakis και η ταινία κινουμένων σχεδίων DRAG ME του Νίκου Κέλλη.



Θα προβληθεί επίσης η βραβευμένη ταινία CUBS (Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία Ανεξάρτητης παραγωγής 2017) σε σκηνοθεσία της Nanna Kristín Magnúsdóttir.



«Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς να επιστρέψουμε στην Αθήνα με το ÉCU-On-The-Road», δηλώνει ο Scott Hillier, ο πρόεδρος του Φεστιβάλ. «Οι Έλληνες ανεξάρτητοι κινηματογραφιστές έχουν υποστηρίξει και συμμετέχει στα 12 χρόνια που υπάρχει το Φεστιβάλ, ενώ έχουν κερδίσει και πολλές διακρίσεις στο ÉCU. Οι ελληνικές συμμετοχές που έχουν παιχτεί στο Φεστιβάλ μας στο Παρίσι, μαγεύουν και εντυπωσιάζουν το κοινό μας. Ελπίζουμε να συμβεί το ίδιο και με το ελληνικό κοινό σε αυτές τις βραδιές προβολών στην Αθήνα».



Για το πλήρες πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες για το πως να παρευρεθείτε στις προβολές, δείτε στο www.ecufilmfestival.com και στο www.chytirio.gr

Από το 2006, το ÉCU – The European Independent Film Festival ανακαλύπτει, προβάλλει και προωθεί τις καλύτερες παγκόσμια ταινίες ανεξάρτητης παραγωγής.



Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου ÉCU πραγματοποιείται κάθε χρόνο την άνοιξη στο Παρίσι.



Σημείο Πολιτισμού Χυτήριο



Ιερά Οδός 44 (στάση ΜΕΤΡΟ: Κεραμεικός), Τηλ.: 210 3412313



Προβολές:



Τετάρτη 30 Αυγούστου



Πέμπτη 31 Αυγούστου



Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου



Ωρα: απο τις 20.45 έως τα μεσάνυχτα



Είσοδος ελεύθερη



Ώρες ταμείου: Καθημερινά 5.00 μ.μ. - 9.00 μ.μ.



Τηλ.: 2103412313 & 6951787821