Tο «Thessaloniki - Locarno Industry Academy International» για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη

Για δεύτερη χρονιά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ) θα φιλοξενήσει το «Thessaloniki - Locarno Industry Academy International», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 11 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της Αγοράς της προσεχούς 58ης διοργάνωσης (2-12 Νοεμβρίου 2017).Πρόκειται για μία δράση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Φεστιβάλ του Λοκάρνο, που φέρνει το Locarno Industry Academy International στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, έπειτα από την επιτυχημένη περσινή πρώτη του διοργάνωση.Το Locarno Industry Academy International είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα, που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου να επεκτείνουν τις επαγγελματικές εμπειρίες και διασυνδέσεις τους στους τομείς των διεθνών πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της διανομής, της παρουσίασης και του προγραμματισμού. Στο παρελθόν, το Locarno Industry Academy International είχε πραγματοποιηθεί με επιτυχία στο Μεξικό (Morelia IFF) και τη Νέα Υόρκη (Film Society of Lincoln Center's New Directors New Films).Στο Thessaloniki - Locarno Industry Academy International θα συμμετάσχουν, κατά προτεραιότητα, ανερχόμενοι εκπρόσωποι πωλήσεων, διανομείς και ειδικοί των νέων μέσων από την Ελλάδα και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, καθώς και από συνεργαζόμενες χώρες και περιοχές (Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Ελβετία, ΗΠΑ).Οι νέοι και ανερχόμενοι εκπρόσωποι πωλήσεων, διανομείς και ειδικοί των νέων μέσων που θα συμμετάσχουν στο Thessaloniki-Locarno Industry Academy International, θα λάβουν μέρος σε ένα ειδικό workshop όπου θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν, να μοιραστούν εμπειρίες και να συναντήσουν σημαντικούς επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου, μέσα από συζητήσεις, παρουσιάσεις και ομαδικά εργαστήρια. Επιπλέον, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε μια σειρά από δραστηριότητες που διοργανώνει η Αγορά του 58ου ΦΚΘ, όπως, μεταξύ άλλων, συναντήσεις και σεμινάρια με εκπροσώπους του παγκόσμιου κινηματογραφικού τομέα.Από σήμερα, Δευτέρα, 10 Ιουλίου και μέχρι την Παρασκευή, 28 Ιουλίου, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν συμμετοχές για το Thessaloniki - Locarno Industry Academy International.Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης www.filmfestival.gr Για αιτήσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Vanja Kaludjercic, Project Manager του Thessaloniki-Locarno Industry Academy International:vanja.kaludjercic@pardo.ch, Locarno Festival, Via Ciseri 23, CH-6601, Locarno.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αγορά του ΦΚΘ: agora@filmfestival.gr