Μπάσκετ: Το πρόγραμμα Play Off και Play Out της Α2

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Play Off και Play Out της Α2 Ανδρών. Αναλυτικά οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων, όπως τις ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης:



Play Off



1η αγωνιστική



Τετάρτη 10 Μαΐου

Ιβανώφειο 17.00 Ηρακλής-Αίολος Αστακού

Δαΐς 17.00 Δούκας-Φάρος Κερατσινίου



2η αγωνιστική



Σάββατο 13 Μαΐου

Αστακού 17.00 Αίολος Αστακού-Ηρακλής

Π. Νικολαΐδης 17.00 Φάρος Κερατσινίου-Δούκας



3η αγωνιστική



Τετάρτη 17 Μαΐου (αν χρειαστεί)

Ιβανώφειο 17.00 Ηρακλής-Αίολος Αστακού

Δαΐς 17.00 Δούκας-Φάρος Κερατσινίου



Play Out



1η αγωνιστική



Τετάρτη 10 Μαΐου

Τρίπολης 16.00 Αρκαδικός-Ηράκλειο

Πεύκων 17.00 Μαχητές Δόξα Πεύκων-Καβάλα



2η αγωνιστική



Σάββατο 13 Μαΐου

Δύο Αοράκια 17.00 Ηράκλειο-Αρκαδικός

Καλαμίτσας 17.00 Καβάλα-Μαχητές Δόξα Πεύκων



3η αγωνιστική



Τετάρτη 17 Μαΐου (αν χρειαστεί)

Τρίπολης 16.00 Αρκαδικός-Ηράκλειο

Πεύκων 17.00 Μαχητές Δόξα Πεύκων-Καβάλα