Πασκουάλ: Αντιμετωπίζουμε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης

Για μια δύσκολη σειρά έκανε λόγο ο προπονητής του Παναθηναϊκού Superfoods, αναφερόμενος στις αναμετρήσεις με τη Φενέρμπαχτσε για τα play off της Ευρωλίγκα.



«Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι για ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, από τη στιγμή μάλιστα που έχουμε το πλεονέκτημα έδρας στα play off. Πλέον, έχουμε απέναντί μας μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, μια ομάδα που πέρυσι έφθασε έως τον τελικό του Final Four. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όμως ελπίζω να τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του κόσμου μας. Θα έχουμε σίγουρα τις ευκαιρίες μας, αρχής γενομένης από το πρώτο παιχνίδι. Ο Βέσελι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο "5", γενικώς όλοι οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε έχουν την ποιότητα και την εμπειρία για να κρίνουν ένα παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλους» ανέφερε ο Τσάβι Πασκουάλ.



«Δεν είναι ένας αγώνας Πασκουάλ εναντίον Ομπράντοβιτς, ούτε Ομπράντοβιτς εναντίον Πασκουάλ. Μιλάμε για δυο ομάδες με ιστορία, παίκτες, προπονητές και φιλάθλους. Η σειρά είναι Παναθηναϊκός εναντίον Φενέρμπαχτσε και όχι κόουτς εναντίον κόουτς. Ο Ζέλικο έχει μια απίθανη ιστορία εδώ. Όλοι κρατούν στο μυαλό τους τι έχει πετύχει αυτός ο προπονητής. Πρέπει να του πούμε "ευχαριστώ", όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για τη μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να πάει στο Final Four. Είναι το πιο σημαντικό! Να καταλάβουμε όλοι ότι η σειρά είναι Παναθηναϊκός εναντίον Φενέρ. Μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς και τίποτα άλλο» πρόσθεσε.