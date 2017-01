Η Κρητική διατροφή… απογειώνεται σε δυο πολυτελή ξενοδοχεία!

Σε μια ακόμα δυναμική κίνηση ανάδειξης και προώθησης της Κρητικής διατροφής μέσω των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων της, προχώρησε η Chnaris Hotel Management, Development & Consulting S.A.Ειδικότερα, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης Γιώργο Μακρή, ο οποίος ανέλαβε την θέση του Operation Executive Chef της εταιρείας, αναμορφώνει τους καταλόγους - σε πρώτη φάση - των ξενοδοχείων CHC Athina Palace Resort & Spa στο Μαδέ και Sea Side Resort & Spa στην Αγία Πελαγία και αναδεικνύει όλους του θησαυρούς της Κρητική γης και της κουλτούρας του τόπου μας! Στη δεύτερη φάση του προγράμματος, θα ακολουθήσουν τα ξενοδοχεία της εταιρείας που φέρουν το brand «CHC HOTELS».Πρόκειται για μια ενέργεια που έρχεται σε συνέχεια της πιστοποίησης We do local που συνοδεύει τα ξενοδοχεία και που αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα εν’ όψη της νέας τουριστικής περιόδου.Ο Γενικός Δ/ντης και Ιδρυτής της Chnaris Hotel Management, Development & Consulting S.A. κ. Ζαχαρίας Α. Χνάρης, σε δηλώσεις του τόνισε: «Στο ξεκίνημα μιας νέας, αρκετά ελπιδοφόρας τουριστικής περιόδου, προετοιμαζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο για να ξεχωρίσουμε ως προορισμός, να υποδεχτούμε τους ξένους επισκέπτες μας και να τους δείξουμε τη σημαίνει Κρητική φιλοξενία, Κρητική κουλτούρα, Κρητική διατροφή. Θέλουμε να βιώσουν με όλες τους τις αισθήσεις την μαγεία της Κρήτης, την ευλογία που έχει ο τόπος μας να παράγει προϊόντα αγνά, νόστιμα και υγιεινά. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, απαιτεί συστηματική προσπάθεια, άριστη γνώση της αγοράς, ισορροπία με βάση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πελατών μας, αλλά με την συνεργασία ενός κορυφαίου Chef όπως είναι ο Γιώργος Μακρής, σε συνδυασμό και με την υποδομή που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.Στηρίζουμε λοιπόν τον τόπο μας, ενισχύουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους παραγωγούς της Κρήτης, επενδύουμε στο πρότυπο We Do Local και φέρνουμε τους χιλιάδες πελάτες μας απ’ όλο τον κόσμο, πιο κοντά στην Κρητική διατροφή».