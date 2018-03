Αυτό το Πάσχα το Xbox One S επιστρέφει με μοναδικές προσφορές!

Αυτό το Πάσχα, το Xbox σου προσφέρει τα καλύτερα δώρα της αγοράς στις πιο απίστευτες τιμές. Από τις 26 Μαρτίου μέχρι και τις 8 Απριλίου, αποκτήστε και εσείς μοναδικά bundles Xbox One S, με παιχνίδια blockbusters όπως το PlayerUnknown's Battlegrounds, Assassin’s Creed Origins, Sea of Thieves και Shadow of War και ζήστε συναρπαστικές στιγμές!Απογειώστε την gaming εμπειρία σας με Xbox One S 500GB bundles μόνο με 199,99€ και Xbox One S 1TB bundles μόνο με 244,99€ μαζί με τα πιο περιζήτητα παιχνίδια της αγοράς.Με περισσότερα από 100 αποκλειστικά παιχνίδια, ενσωματωμένο 4Κ Ultra HD Blu-ray και δυνατότητα ροής βίντεο 4Κ, το Xbox One S της Microsoft προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας. Η αγαπημένη κονσόλα των gamers χαρακτηρίζεται από εκπληκτική εικόνα υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης, ολοζώντανα χρώματα και λεπτό σχεδιασμό, ενώ και αυτό το Πάσχα υπόσχεται μοναδικές στιγμές διασκέδασης!Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 8 Απριλίου! Μην τη χάσετε.