E3 2018: Ubisoft - Δείτε την παρουσίαση και όλες τις ανακοινώσεις

Του Παύλου Κρούστη





Τώρα έχουμε μια άβολη στιγμή με Miyamoto και όλες τις ανακοινώσεις που περιμέναμε. Ευτυχώς, δεν έπεσε το επίπεδο σε στάδια Square Enix, που βλέπαμε ξανά τα ίδια trailers, συν του ότι οι προτάσεις της Ubisoft χαρακτηρίζονται και από μια καλή ποικιλία για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον μεγαλύτερης μερίδας gamers. Το αποτέλεσμα όμως ήταν μια πολύ πολύ πολύ πολύ μέτρια παρουσίαση.





Ναι, ωραίο το Beyond Good & Evil 2, αλλά παλι δεν είδαμε ικανοποιητικό κομμάτι και το pre-alpha στάδιο μας έκανε όλους πάλι να γελάσουμε. Το Skull & Bones φαίνεται ενδιαφέρον, αλλά ακόμα μοιάζει με AC τίτλος. Ναι, ωραίο το AC Odyssey, αλλά ίσως έπρεπε να διαφοροποιηθεί περισσότερο από το Origins. Ωραία όλα τα παιχνίδια της, όμως θέλαμε και κάτι άλλο. Πού είναι το Splinter Cell;



Για ποιον λόγο είναι τόσο δύσκολο να κατανοήσουν οι εταιρείες ότι όλο το hype που θα χτίστει για τα παιχνίδια τους ξεκινάει από αυτό ακριβώς το σημείο, την παρουσίαση της Ε3; To ίδιο hype είναι αυτό που θα αναπτυχθεί και θα οδηγήσει τις πωλήσεις των παιχνιδιών τους. Κάποιες χρονιές το πιάνουν. Άλλες, όχι τόσο. Φέτος, οι κυρίες EA, Square Enix και Ubisoft έφτασαν χωρίς κρυφούς άσους στο μανίκι και E3 χωρίς κρυφό άσο σημαίνει μικρή δυναμική στην απήχηση. Τα επίπεδα αυτά δεν αυξάνονται με τις ζωντανές εκτελέσεις μουσικών κομματιών επί σκηνής, αυτά είναι απλά για να γεμίσει ο χρόνος και να πούμε ότι περάσαμε όμορφα.Η Ubisoft τα τελευταία χρόνια στην E3 παρουσιάζει λιγότερες εκπλήξεις, ώσπου φέτος, δεν έφερε καμία. Απορίας άξιο είναι ότι η ίδια εταιρεία είναι αυτή που μας έριξε τα σαγόνια στο 90' της παρουσίασής της στην E3 2012 και που για τα επόμενα λίγα χρόνια βρήκε μια συνταγή, κλείνοντας κάθε press conference με τους fans της να έχουν ένα χαμόγελο από άκρη σε άκρη. Φαίνεται ότι πέρασαν αυτές οι εποχές.