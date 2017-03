To Uncharted επιστρέφει φέτος στο PlayStation 4

To Uncharted: The Lost Legacy πρόκειται να γίνει διαθέσιμο εντός του 2017 αποκλειστικά για PlayStation 4.

Μετά τις σχετικές εικόνες, νέες πληροφορίες έγιναν γνωστές για το Uncharted: The Lost Legacy. Μέσα από Preview που δημοσιεύθηκε στο PS Blog είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε νέα στοιχεία για το περιεχόμενο του αυτόνομου expansion για το Uncharted 4: A Thief's End.Τα γεγονότα του Lost Legacy θα πραγματοποιηθούν έξι με δώδεκα μήνες μετά από εκείνα του Uncharted 4. Σε αυτό το διάστημα η ομάδα μισθοφόρων της Nadine έχει «καταρρεύσει» και η ίδια βρίσκεται σε μία απέλπιδα προσπάθεια για χρήματα.Αυτό θα την φέρει στο δρόμο της Chloe, η οποία αναζητά τον «Χαυλιόδοντα της Ganesha» στη νότια Ινδία. Οι δύο γυναίκες δε θα χαρακτηρίζονται ως φίλες στο expansion αλλά περισσότερο ως σύμμαχοι από ανάγκη. Στον δρόμο τους θα βρεθεί ο Asav, κάτοχος του Χαυλιόδοντα και με καμία πρόθεση να τον παραδώσει αμαχητί.Το Lost Legacy θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες περιοχές που έχουμε δει ποτέ σε τίτλο Uncharted. Δυστυχώς για αρκετούς φαν, ο Nathan Drake δε θα εμφανιστεί στην ιστορία του expansion. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι παρόμοιο όμως και για άλλους σημαντικούς χαρακτήρες, όπως είναι οι Sully και Samuel.Για πρώτη φορά στη σειρά οι παίκτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιστόλι με σιγαστήρα. Η αγαπημένος εκρηκτικός μηχανισμός C4 του Multiplayer Mode της σειράς θα είναι επίσης διαθέσιμη προς επιλογή. Η διάρκεια του expansion αναμένεται να είναι μεγαλύτερη του «Left Behind» DLC για το The Last of Us, αλλά και μικρότερη της ιστορίας του Uncharted 4, όπως αναφέρεται στο σχετικό Preview, το οποίο έφτανε τις 15 περίπου ώρες.