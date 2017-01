Horizon: Zero Dawn - Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς τίτλους του 2017

Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το PlayStation 4 την 1η Μαρτίου 2017.











To Horizon: Zero Dawn αποτελεί δημιουργία της Guerrilla Games (Killzone series) και έρχεται να μας «ρίξει τα σαγόνια» με τα εκθαμβωτικά γραφικά του και όχι μόνο. Η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα άλλο ένα τρέιλερ, το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω:Κάτι παραπάνω από μήνα χρειαζόμαστε, μέχρι ν' αποκτήσουμε στα χέρια μας την πρώτη από τις μεγαλύτερες αποκλειστικότητες του PS4 για το έτος 2017. Το Horizon Zero Dawn φαίνεται πως έχει κερδίσει τα πλήθη λόγω της καινοτομίας του αναφορικά με το gameplay του και φυσικά για τον εξαιρετικό του οπτικό τομέα. Η Sony φυσικά, φροντίζει ν΄αυξήσει κατακόρυφα το hype με τα trailer που κυκλοφορεί.