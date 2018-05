Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ παίζει δυνατά για δεύτερη χρονιά στο gameAthlon2018

Το μεγαλύτερο gaming event της Αθήνας, το gameAthlon2018, ανοίγει τις πόρτες του για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου,Tae Kwon Do, το Σαββατοκύριακο 2 & 3 Ιουνίου 2018, με την υποστήριξη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.Το gameAthlon 2018 έρχεται με στόχο να σπάσει το ρεκόρ συμμετοχών του 2017, το οποίο είχε ξεπεράσει τους 1.400 παίχτες. Πάνω από 18 τουρνουά gaming powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν οι τελικοί αγώνες FIFA και LOL, θα διεξαχθούν σε μία αρένα 3,5 στρεμμάτων, με 130 κονσόλες XBOX & PS4 και περισσότερα από 100 PC, στα οποία οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που ξεπερνούν τα €20.000.Πολλές ακόμα δράσεις και εκπλήξεις περιμένουν τους λάτρεις του gaming, της τεχνολογίας και των eSports που θα βρεθούν στο mega event. Δημοφιλείς YouTubers και Pro-Gamers θα συμμετάσχουν στο 360ο stage, την παρουσία των οποίων οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν και από 3 viewing points.Επιπλέον, όσοι βρεθούν στο gameAthlon2018, θα μπορούν να πάρουν μέρος σε μοναδικά high-tech activations από τον ΓΕΡΜΑΝΟ, μέσα από τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το ψηφιακό τους 3D avatar, να ζωγραφίσουν σε VR περιβάλλον τα δικά τους έργα, να ανακαλύψουν το βαθμό των ικανοτήτων τους συμμετέχοντας σε πρωτότυπα παιχνίδια συγκέντρωσης και να παίξουν σε mixed reality περιβάλλον με μάσκες & γυαλιά εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας, Microsoft HoloLens.Οι επισκέπτες τουgameAthlon 2018 θα μπορούν, ακόμα, να περιηγηθούν στα εκθεσιακά περίπτερα των μεγαλύτερων κατασκευαστών gaming και τεχνολογίας του κόσμου να δοκιμάσουν πρώτοι νέους τίτλους παιχνιδιών όπως το Detroit Become Human σε PS4 και να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις στο gaming. Κορυφαίους τίτλους παιχνιδιών, προηγμένες κονσόλες, αλλά και όλες τις νέες κυκλοφορίες από τον χώρο του gamingοι καταναλωτές μπορούν να βρουν στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή στο e-shop www.germanos.grΠερισσότερες πληροφορίες στο gameathlon.eu.