To Cyberpunk 2077 χρησιμοποιεί προοπτική πρώτου προσώπου

To Cyberpunk 2077 αποκαλύφθηκε στην Ε3 2018 και σύμφωνα με τα γραφόμενα όσων είδαν το live 50-λεπτο demo, πρόκειται για έναν First-Person Role Playing τίτλο.Όσοι παρακολούθησαν το demo λένε ότι σάστισαν με το επίπεδο της λεπτομέρειας της Night City, του ανοιχτού κόσμου, στον οποίο διαδραματίζεται το παιχνίδι.Όπως αναφέραμε και παραπάνω, πρόκειται για παιχνίδι που χρησιμοποιεί προοπτική πρώτου προσώπου, εν αντιθέσει με τα προηγούμενα παιχνίδια της εταιρείας (The Witcher series) που χρησιμοποιούσαν τρίτο. Θα πυροβολείτε με όπλα, όπως συνηθίζετε και σε άλλους παραδοσιακούς FPS τίτλους και θα βλέπετε κάποιες σκηνές σε τρίτο πρόσωπο. Παίζοντας σε πρώτο πρόσωπο, θα δείτε μερικά εφέ πάνω στη μάχη όπως αργή κίνηση (bullet time), αλλά θα μπορείτε να εκτελείτε και μανούβρες, όπως σύρσιμο και άλλα.Θα έχετε τον ρόλο του/της V, ενός/μιας "cyberpunk", όπως είπε η CDP. Πρόκειται για μισθοφόρο που εκτελεί εντολές σε αστικό περιβάλλον για να κερδίσει χρήματα. Εν αντιθέσει με το The Witcher 3, που είχατε τον ρόλο του Geralt, το Cyberpunk 2077 σας επιτρέπει να αναπτύξετε τη δική σας έκδοση του/της V, επιλέγοντας το φύλο και όλα τα χαρακτηριστικά του/της. Θα υπάρχει εκτενές customization για πολλά χαρακτηριστικά όπως τατουάζ, στυλ κουρέματος κλπ.Δεν υπάρχουν κλάσεις για να επιλέξετε μία και μοναδική, αλλά θα μπορείτε να διαλέξετε στοιχεία από τρεις διαφορετικές κατηγορίες: Solo, Techie ή Netrunner, ώστε να φτιάξετε τον δικό σας χαρακτήρα ως συνδυασμό από τα παραπάνω.