XBOX Arena Festival powered by Πλαίσιο: Μοναδικά δώρα σε super διαγωνισμούς!

Gaming event χωρίς ΠΛΑΙΣΙΟ δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, η εταιρεία συμμετέχει ως Platinum Χορηγός στο μεγαλύτερο gaming event του καλοκαιριού, το «XBOX Arena Festival powered by Πλαίσιο» (εγγραφή για ελεύθερη είσοδο στο www.xboxarena.gr), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Gazi Music Hall το Σαββατοκύριακο 23-24/6, με παρουσιαστή τον Γιώργο Μαυρίδη.Το gaming στο ΠΛΑΙΣΙΟ όμως ξεκινάει ακόμα νωρίτερα, αφού από τις 21/6 έως τις 22/6 τα καταστήματα της εταιρείας στο Μαρούσι, το Περιστέρι, την Αργυρούπολη και τη Μεταμόρφωση θα φιλοξενήσουν το τουρνουά “Fortnite Duo Challenge powered by Πλαίσιο”. Το τουρνουά αυτό θα συνεχιστεί στις 23/6 κατά την πρώτη μέρα του XBOX Arena και θα κορυφωθεί στο μεγάλο τελικό της Κυριακής στη σκηνή του Gazi Music Hall.Τη νικήτρια ομάδα περιμένουν 2 απίθανα Gaming PCs Turbo-X Intel Extreme Master Desktop, ενώ πολλά ακόμα δώρα περιμένουν τους αμέσως επόμενους νικητές.Κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους σε ορισμένους από τους δημοφιλέστερους τίτλους παιχνιδιών παγκοσμίως και να πάρουν μία δυνατή «γεύση» από ό,τι νέο κυκλοφορεί στο χώρο του gaming.Παράλληλα, με μία επίσκεψη στο ειδικά διαμορφωμένο Gaming Zone του ΠΛΑΙΣΙΟΥ στο χώρο της Arena, οι fans θα μπορούν να ζήσουν μία “Ultimate VR Experience” στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας, να βγάλουν τις πιο απίθανες selfies 360ο στο τραμπολίνο “Jump n’ Play” και να δοκιμάσουν την ταχύτητά τους στον ειδικό θάλαμο του “Loot the mall”.Και επειδή ΠΛΑΙΣΙΟ χωρίς super διαγωνισμούς δεν γίνεται, όλα τα activities θα συνοδεύονται από μοναδικά δώρα, με τους συμμετέχοντες να διεκδικούν 3 φοβερές κάμερες 360ο αλλά και 10 απίθανα Bluetooth ηχεία.Τέλος, για ακόμα περισσότερες εκπλήξεις, οι φίλοι του ΠΛΑΙΣΙΟΥ θα μπορούν να πάρουν μέρος και στο Facebook Διαγωνισμό που διοργανώνει η εταιρεία για να γιορτάσει τη συμμετοχή της στο XBOX Arena με “70+1 Gaming Nation Δώρα από το Πλαίσιο”.Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, επισκεφθείτε τη Facebook σελίδα του ΠΛΑΙΣΙΟΥ.