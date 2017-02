Digimon World: Next Order - Review: Ιδανικό για τους «νοσταλγούς» της PlayStation 1 εποχής

Πληροφορίες

Βαθμολογία: 6/10

Digimon World: Next OrderPS4PS4B.B. StudioBandai Namco EntertainmentMonster Raising/ RPG7+27 Ιανουαρίου 2017Απανταχού gamers και λάτρεις της animated σειράς Digimon, που ζήσατε τα παιδικά σας χρόνια όταν τα «ψηφιακά τέρατα» μεσουρανούσαν στην πρωινή ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης κάθε Σαββατοκύριακο, τα νέα είναι ευχάριστα καθώς ένας ακόμη τίτλος Digimon βρήκε τον δρόμο προς την αγορά της Ευρώπης και είναι πλέον διαθέσιμος. Μετά την περσινή κυκλοφορία του Digimon Story: Cyber Sleuth, το οποίο απέσπασε θετικές κριτικές, φτάσαμε στην διάθεση του Digimon World: Next Order.Το εν λόγω μέλος του franchise πρωτοκυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2016 στην Ιαπωνία και το φορητό PlayStation Vita για να γίνει διαθέσιμο τον περασμένο Ιανουάριο στον υπόλοιπο κόσμο για το PlayStation 4, τη νεότερη οικιακή κονσόλα της Sony. Στο ευρύτερο κοινό της gaming βιομηχανίας μπορεί το παιχνίδι να μη φαντάζει ως σημαντική κυκλοφορία, αλλά για το δικό του κοινό είναι ένας τίτλος που αναμενόταν για μήνες. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν καταφέρνει να φανεί αντάξιο των προσδοκιών και δικαιολογεί την προσμονή του κοινού του.Ο κεντρικός χαρακτήρας του τίτλου (υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ αγοριού και κοριτσιού) είναι λάτρης των Digimon. Στην παιδική του ηλικία μάλιστα είχε διακριθεί σε εθνικό σχετικό Τουρνουά. Όταν αποφασίζει να ασχοληθεί ξανά με το Digivice του καταλήγει απρόσμενα στον ψηφιακό κόσμο. Η κατάσταση εκείνη τη στιγμή στον κόσμο των Digimon και την πόλη Floatina είναι κρίσιμη λόγω της επίθεσης που δέχτηκε από ένα Machinedramon. Η επίθεση αυτή ανάγκασε τα Digimon να εγκαταλείψουν την πόλη.Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, λοιπόν, θα κληθείτε να πείσετε τα Digimon να επιστρέψουν ξανά στην Floatia, ενώ παράλληλα θα πρέπει να «ξετυλίξετε» το κουβάρι πίσω από τις ανεξήγητες επιθέσεις των Machinedramon. Το σενάριο φέρει πολλές ομοιότητες με το κλασικό Digimon World του πρώτου PlayStation. Δεν διαθέτει ιδιαίτερο «βάθος», ούτε καταφέρνει να τραβήξει το ενδιαφέρον στα επίπεδα του Cyber Sleuth. Τουλάχιστον, διαθέτει μία αξιόλογη βάση, γύρω από την οποία στήνονται οι Gameplay μηχανισμοί του.Εκτός του σεναρίου, το gameplay επίσης βαδίζει στη λογική του Digimon World και απέχει από αυτή του Cyber Sleuth. Αξίζει να αναφερθεί πως για πρώτη φορά σε τίτλο Digimon World έχετε στη διάθεσή σας δύο συντροφικά Digimon και όχι ένα. Στο Next Οrder, λοιπόν, κύριο σημείο αναφοράς είναι η εκτροφή και εκπαίδευση των Digimon. Όσοι δεν είστε γνώστες της φιλοσοφίας του θα χρειαστείτε αρκετές ώρες μέχρι να αντιληφθείτε πως λειτουργούν οι μηχανισμοί εκπαίδευσης και εξέλιξης, καθώς το παιχνίδι δεν προσφέρει αναλυτικό tutorial, προτιμώντας να εξηγήσεις μόνο τις βασικές λειτουργίες της μάχης και της εκπαίδευσης των Digimon.Στο μεγαλύτερο μέρος της ενασχόλησής σας θα βρεθείτε να εκπαιδεύετε τα Digimon σας στο γυμναστήριο της πόλης Floatia. O χρόνος που θα αφιερώσετε είναι ακόμη μεγαλύτερος από αυτόν που θα ξοδέψετε ακολουθώντας την ιστορία. Οι μάχες με εχθρικά Digimon προσφέρουν επίσης αναβάθμιση στα στατιστικά τους, η οποία όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα «φτωχή» σε σχέση με εκείνη του γυμναστηρίου. Πέραν της αναβάθμισης των στατιστικών τους θα πρέπει να τα ταΐζετε, να τα ξεκουράζετε και -μεταξύ άλλων- να τα... πηγαίνετε στην τουαλέτα.Τα Digimon χαρακτηρίζονται από τα βασικά στατιστικά τους, αλλά και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά όπως τα επίπεδα πειθαρχίας και ευτυχίας τους ή τα κιλά τους. Όλα αυτά είναι παράγοντες σημαντικοί για την εξέλιξη των Digimon. Το κάθε ένα διαθέτει αρκετές πιθανές εξελίξεις που μπορούν να επιτευχθούν με την εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων βάσει των παραγόντων που προαναφέραμε. Τις πρώτες ώρες ο μηχανισμός εξέλιξης και η διαδικασία δημιουργίας ενός ισχυρού Digimon θα σας φανούν δυσνόητα. Πόσο μάλλον όταν τα Digimon έχουν συγκεκριμένες μέρες ζωής. Ναι, εσείς θα τα εκπαιδεύσετε με κόπο για να τα δείτε να «χάνονται» ή πιο σωστά να ξαναγεννιούνται από την αρχή σαν μωρά. Είναι αλήθεια πως θα σας δημιουργηθεί ένα συναίσθημα δυσαρέσκειας και ματαιότητας τις πρώτες ώρες. Ωστόσο, όσο προοδεύετε στο παιχνίδι, τόσο τα πράγματα θα γίνονται ευκολότερα, πιο κατανοητά και εν τέλει εθιστικά.Σε αυτό συμβάλουν στα μέγιστα τα Tamer Skills. Πρόκειται για Skills που μπορεί να αποκτήσει ο πρωταγωνιστής ξοδεύοντας Skill Points που κερδίζει κάθε φορά που ανεβαίνει το επίπεδό του. Το επίπεδό του με τη σειρά του ανεβαίνει αποκτώντας πόντους εμπειρίας μέσα από τις μάχες, ταξιδεύοντας μαζί με τα Digimon του και όχι μόνο. Τα Tamer Skills θα κάνουν την ζωή σας ευκολότερη. Είναι κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού καθώς συμβάλλει τόσο στην εξέλιξη και εκτροφή των Digimon, όσο και στις μάχες. Διαθέτουν ένα είδος Skill Tree και ποικίλουν. Άλλα skills αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των Digimon, άλλα αυξάνουν τα στατιστικά που αυτά κληρονομούν όταν αναγεννιούνται ενώ άλλα τους μαθαίνουν νέες τεχνικές στη μάχη. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε φορά που ένα Digimon ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του και ξαναγεννιέται τόσο ισχυρότερο γίνεται στη συνέχεια. Έτσι, το να «χάνεται» και να αναγεννιέται δεν αποδεικνύεται ματαιόδοξο τελικά. Δεν παύει όμως να είναι και μηχανισμός που απαιτεί δεκάδες ώρες ενασχόλησης για να καταφέρει να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.Κι αυτό γιατί θα χρειαστεί να δημιουργήσετε μερικά πανίσχυρα Digimon για να αντιμετωπίσετε τους δυνατότερους αντιπάλους που θα συναντήσετε στον ψηφιακό κόσμο, όσο προοδεύετε. Ο ένας στόχος -όπως προαναφέραμε- είναι να βρείτε και να πείσετε να επιστρέψουν στην πόλη τα Digimon που την εγκατέλειψαν. Συνήθως, για να πειστούν να επιστρέψουν πίσω, τα Digimon θα σας προκαλέσουν σε μάχη, είτε θα σας αναθέσουν την ολοκλήρωση κάποιων απλοϊκών quests (στην πλειοψηφία τους θα σας ζητούν items για τα οποία θα ψάχνετε στα μήκη και πλάτη του ψηφιακού κόσμου). Τα Digimon που επιστρέφουν πίσω στην πόλη αναλαμβάνουν ρόλους που θα σας εξυπηρετήσουν. Δημιουργούν καταστήματα, βελτιώνουν το γυμναστήριο και γενικότερα βοηθούν με διάφορους τρόπους την προσπάθειά σας. Έτσι, θα δείτε την Floatia να μεταμορφώνεται από έναν μικρό οικισμό σε μία αξιοζήλευτη μικρή πολιτεία, προσφέροντας σας παράλληλα μία αίσθηση ικανοποίησης.Δεν μπορούμε να πούμε πως εντυπωσιαστήκαμε από το περιεχόμενο του κόσμου του παιχνιδιού. Αν αναλογιστεί κανείς όμως ότι πρόκειται ουσιαστικά για τίτλο του PlayStation Vita δικαιούται κάποια ελαφρυντικά. Ο χάρτης του διαθέτει ένα σεβαστό μήκος και χωρίζεται σε μικρές περιοχές που ποικίλουν σε ερήμους, πεδιάδες, ηφαίστεια και δάση μεταξύ άλλων. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ισονομία στην ισχύ των εχθρικών Digimon μέσα σε αυτές τις περιοχές. Τεχνικά, σχεδόν όλες οι περιοχές είναι προσβάσιμες εξ αρχής αλλά αυτό που θα σας αποτρέψει να τις επισκεφτείτε αμέσως είναι τα επίπεδα των αντιπάλων. Η έλλειψη ισονομίας έγκειται στο γεγονός ότι συχνά δύο διπλανές περιοχές απέχουν σε επίπεδα δυσκολίας. Το επίπεδο κάθε αντιπάλου είναι εμφανές πριν τη μάχη, αλλά αυτό δε βοηθάει απαραίτητα στο να αντιληφθείτε ποιον θα πρέπει να αποφύγετε και ποιον όχι, αντιθέτως μπορεί να σας μπερδέψει βάζοντάς σας σε μπελάδες. Χαρακτηριστικά, ένα Digimon του 8ου επιπέδου μπορεί να είναι ισχυρότερο από κάποιο του 20ου.Στο σύστημα μάχης, ο ρόλος σας είναι υποστηρικτικός. Δεν χειρίζεστε άμεσα εσείς τα Digimon σας. Η A.I. των Digimon -βάσει και των στατιστικών- χειρίζεται το πότε επιτίθενται και πώς κινούνται μέσα στον χώρο. Ο δικός σας ρόλος είναι περισσότερο στρατηγικός. Μέσω εντολών εσείς μπορείτε να τους υποδείξετε σε ποιον αντίπαλο να επικεντρωθούν και να τους προσφέρετε βοήθεια πετώντας τους αντικείμενα π.χ. για την αναπλήρωση των Health Points και Magic Points. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε την προσέγγιση των Digimon σε κάθε μάχη όσον αφορά την κατανάλωση των MP, αν δηλαδή θα πραγματοποιούν τις δυνατότερες επιθέσεις τους διαρκώς χωρίς να αναλογίζονται τα MP που καταναλώνουν ή θα παρουσιάζουν μία πιο συντηρητική προσέγγιση.Τέλος, εντός μάχης κάθε Digimon διαθέτει Order Points, τα οποία μπορείτε να καταναλώσετε κατά βούληση δίνοντας του κάποια εντολή, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής του επίθεσης που μόνο με δική σας εντολή θα εξαπολύεται. Τα Order Points αναπληρώνονται με την χρήση της εντολής Support. Μετά από κάθε χρήση η μπάρα του Support θα πρέπει να ξαναγεμίσει για να χρησιμοποιηθεί η εντολή ξανά. Αυτό που έχετε να κάνετε εσείς είναι να βρείτε την σωστή στιγμή που πρέπει να πατάτε την εντολή Support ώστε τα Digimon να λαμβάνουν περισσότερους OP. Κατά τη διάρκεια μιας μάχης απαιτείται να βρίσκεστε σε εγρήγορση καθώς η οθόνη μπορεί να γεμίσει από αριθμούς και πληροφορίες δημιουργώντας ένα σάστισμα που μπορεί να αποβεί μοιραίο. To σύστημα μάχης είναι και ο τομέας που είτε θα προσεγγίσει κάποιον νεοεισελθέντα παίκτη με την ιδιοτροπία και τον υποστηρικτικό του χαρακτήρα είτε θα τον απομακρύνει από τον εν λόγω τίτλο. Αυτό είναι καθαρά θέμα γούστου θεωρούμε.Οπτικοακουστικά έχουμε να κάνουμε με ένα μέτριο αποτέλεσμα. Τεχνικά, ο τίτλος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και προσφέρει μία ομαλή εμπειρία, χωρίς πτώσεις των καρέ ή διάφορα «σπασίματα»στην οθόνη. Ποιοτικά, τα γραφικά του παιχνιδιού κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα. Σε σχέση με την πρωτότυπη φορητή έκδοση του PlayStation Vita oι χρωματισμοί είναι πιο έντονοι και οι επιφάνειες «καθαρότερες» με περισσότερες λεπτομέρειες. Είχαμε επίσης την προσθήκη ορισμένων νέων λεπτομερειών στο background. Το ίδιο ισχύει και για τα μοντέλα των Digimon που αποδίδονται πιο προσεγμένα. Το Soundtrack παρουσιάζεται σχετικά φτωχό και σε πολλές περιοχές χρησιμοποιείται η ίδια μουσική. Θετικό στοιχείο για τους «νοσταλγούς» του Digimon World η χρήση ηχητικών εφέ από τον ομώνυμο τίτλο.Από το παιχνίδι ξεχωρίσαμε τους εθιστικούς μηχανισμούς εκπαίδευσης και εξέλιξης των Digimon και το πώς αυτοί κλιμακώνονται κατά την πρόοδο μας, αλληλοεξαρτώμενοι πάντα από τα Tamer Skills. Θα θέλαμε μία καλύτερη κατανομή στη δυσκολία των εχθρών εντός των περιοχών. Σίγουρα, το σενάριο δεν καταφέρνει να πιάσει τα επίπεδα του Cyber Sleuth και παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το αυθεντικό Digimon World. Τεχνικά, η εμπειρία μας ήταν ομαλή σε ένα μέτριο οπτικοακουστικά περιεχόμενο, με μικρές βελτιώσεις οπτικά στην μεταφορά προς το PlayStation 4.Το Digimon World: Next Order παραμένει πιστό στο ύφος της σειράς. Οι «νοσταλγοί» του Digimon World θα εκτιμήσουν το νέο αυτό κεφάλαιο, ενώ οι νεοεισελθέντες παίκτες αναμένεται να δυσκολευτούν τις πρώτες ώρες και -εν τέλει- είτε θα εθιστούν με τον τίτλο, είτε θα απομακρυνθούν από αυτόν.