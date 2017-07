The Elder Scrolls Online: Morrowind - Review: Ο κόσμος του Vvanderfell επεκτείνεται!

Πληροφορίες

Τίτλος: The Elder Scrolls Online: Morrowind

Διαθέσιμο σε: PC / PlayStation 4 / Xbox One

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 4

Εταιρεία Ανάπτυξης: ZeniMax Online Studios

Εκδότρια Εταιρεία: Bethesda Softworks

Είδος: MMORPG

Ηλικίες: 18+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 6 Ιουνίου 2017







Εισαγωγή

Η σειρά Elder Scrolls είναι αρκετά γνωστή, και τα τελευταία χρόνια έγινε ακόμα πιο γνωστή στο ευρύ κοινό, εξαιτίας του The Elder Scrolls V: Skyrim. Εκτός από αυτό, όπως φαίνεται και από το όνομα του τίτλου, έχουν κυκλοφορήσει άλλοι τέσσερις τίτλοι στην κύρια σειρά, ενώ έχουμε δει επιπλέον κυκλοφορίες με τα An Elder Scrolls Legend: Battlespire και The Elder Scrolls Adventures, τα οποία προσέφεραν μια διαφορετική νότα από τους κύριους τίτλους της σειράς. Σε ένα παρόμοιο μοτίβο κινήθηκε και το The Elder Scrolls Online.





Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το παιχνίδι ΕΔΩ.





To The Elder Scrolls Online είναι ένα MMORPG που βασίζεται στο σύμπαν της σειράς, δίνοντας για πρώτη φορά στους παίκτες να ολοκληρώσουν αποστολές, dungeons, και άλλα με τους φίλους τους και να πολεμήσουν μέσα από διάφορα modes που θα αναλύσουμε παρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι το πρώτο MMORPG της σειράς, ενώ το πρώτο του μεγάλο expansion μόλις κυκλοφόρησε και ονομάζεται Morrowind.







Σενάριο

Στην πρώτη μεγάλη επέκταση του τίτλου οι παίκτες έρχονται αντιμέτωποι με μία νέα ιστορία που διαδραματίζεται στην Vvanderfell, ένα νησί στην περιοχή της Morrowind. Πιο συγκεκριμένα, τα γεγονότα της συγκεκριμένης ιστορίας τοποθετούνται περίπου 700 χρόνια πριν από τα γεγονότα του The Elder Scrolls III: Morrowind. O Vivec, ο θρυλικός προστάτης της Vvanderfell, χάνει τη δύναμη του εξαιτίας μιας αρρώστιας και οι παίκτες καλούνται να περιηγηθούν σε γνώριμες τοποθεσίες -τουλάχιστον για όσους έχουν παίξει το The Elder Scrolls III: Morrowind- στην προσπάθεια τους να λύσουν το μυστήριο της αρρώστιας του.



Φυσικά, όσοι δεν έχουν παίξει το The Elder Scrolls Online στο παρελθόν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν και την αρχική ιστορία του τίτλου. Η ιστορία αυτή τοποθετείται μια χιλιετία πριν τα γεγονότα του The Elder Scrolls V: Skyrim και έχουμε δύο διαφορετικά συμβάντα να τρέχουν ταυτόχρονα. Το ένα αφορά τη μοίρα του κόσμου και το άλλο την απόλυτη εξουσία στην Tamriel. Και αυτά τα κομμάτια της ιστορίας είναι διαθέσιμα με το The Elder Scrolls Online: Morrowind Edition σε περίπτωση που δεν τα έχετε ήδη παίξει, που σημαίνει πως θα σας απασχολήσουν αρκετά διαφορετικά κεφάλαια της ιστορίας.







Gameplay

Περνώντας στη δημιουργία του χαρακτήρα μας, εκτός από τις πολλές ώρες που θα φάμε για να φτιάξουμε την εξωτερική εμφάνιση αυτού, έχουμε να λάβουμε και κάποιες πιο σημαντικές αποφάσεις. Αρχικά να επιλέξουμε ένα από τα τρία alliances που είναι διαθέσιμα. Συγκεκριμένα, έχουμε την Daggerfall Covenant, η οποία έχει δημιουργηθεί για να προστατέψει τους ανθρώπους της, και αν μπορεί ακόμα και ολόκληρη την Tamriel από οποιαδήποτε απειλή, την Aldmeri Dominion, η οποία πιστεύει πως είναι η μοναδική που μπορεί να εξολοθρεύσει την απειλή που κρύβεται στην Tamriel και έχει δημιουργηθεί από Elves και τα αιλουροειδή της Khajiit, και την Ebonheart Pact, η οποία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός πολέμου στην ανατολική Tamriel και αποτελείται από τους Nords της Skyrim, Dark Elves της Morrowind και τους Free Argonians, όλοι έτοιμοι να πολεμήσουν κατά οποιασδήποτε απειλής.



Εκτός από το alliance, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε ένα από τα τρία race, δηλαδή φυλή, που απαρτίζουν κάθε συμμαχία. Έτσι, για την Daggerfall Covenant έχουμε τους Breton, Redguard και Orc, για την Aldmeri Dominion τους High Elf, Wood Elf και Khajiit, και για την Ebonheart Pact τους Dark Elf, Nord και Argonian. Κάθε φυλή έχει διαφορετικά bonuses στα στατιστικά των παικτών. Για παράδειγμα, οι Dark Elves έχουν επιπλέον stamina για να κάνουν περισσότερες κινήσεις. Κλείνοντας με το κύριο μέρος της δημιουργίας χαρακτήρα έχουμε τις κλάσεις, με κάθε μία από αυτές να ειδικεύεται σε διαφορετικό τομέα και είναι οι: Dragonknight, Sorcerer, Nightblade, Templar, και η ολοκαίνουργια Warden που προστέθηκε με το expansion της Morrowind.







Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός χαρακτήρα χωρίζονται σε Magicka, Health και Stamina, τα οποία αναβαθμίζονται με attribute points που δίνονται κάθε φορά που κάνει level up ο χαρακτήρας μας. Εκτός από αυτά, έχει και άλλα στατιστικά που αφορούν στη γρηγορότερη επαναφόρτιση των τριών παραπάνω, ζημιά μαγείας, ζημιά όπλου και αντιστάσεις στις διάφορες επιθέσεις που μπορεί να δεχτούμε. Όλα αυτά αλλάζουν με τον εξοπλισμό που έχει ο παίκτης μας, που όπως σε όλα τα MMORPG, έχουμε τα weapons, τα ρούχα του παίκτη και τα αξεσουάρ.



Ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι του The Elder Scrolls Online, όσον αφορά την ανάπτυξη των χαρακτήρων, να είναι τα skills. Κάθε φυλή και κάθε κλάση έχουν διαφορετικά skills. Τα skills χωρίζονται σε κατηγορίες, αυτά της κλάσης, των όπλων, του armor, του κόσμου και της φυλής μας. Όσο χρησιμοποιούμε κάτι από αυτά, όπως για παράδειγμα κάποιο skill της κλάσης μας, παίρνουμε levels για αυτά και ξεκλειδώνουμε νέες ικανότητες που δεν ήταν διαθέσιμες στο παρελθόν. Αυτά τα επίπεδα είναι ξεχωριστά από αυτά του χαρακτήρα μας, όμως τα skill points που χρησιμοποιούνται για αυτά λαμβάνονται μόνο από το level up του ήρωα. Τα skills αυτά δίνουν μια μεγάλη ποικιλία από επιλογές και στρατηγικές για διαφορετικά play styles, κάτι που πρέπει να έχει κάθε παιχνίδι του είδους του.







Όπως στα περισσότερα MMORPG, έτσι και εδώ έχουμε μια κύρια ιστορία και εκατοντάδες side quests. Όσο προχωρούσαμε την κύρια ιστορία, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε αρκετές δεκάδες side quests, τα οποία εκτός από πόντους εμπειρίας μας προσφέρουν και αντικείμενα. Το θετικό με τις δευτερεύουσες αποστολές είναι πως έχουμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στο περιβάλλον που άλλες φορές μπορεί να προσπεράσουμε χωρίς να του δώσουμε σημασία.



Η περιοχή της Morrowind είναι υπερβολικά όμορφη και έχει μεγάλη ποικιλία από μέρη που πρέπει να ανακαλύψουμε. Από διάφορες σπηλιές, μέχρι journals σε περίεργα μέρη που μας συμπληρώνουν κομματάκια από την ιστορία του Elder Scrolls. Εξίσου ενδιαφέρουσα ποικιλία υπάρχει και στους εχθρούς με τους οποίους θα έρθουμε αντιμέτωποι, οι οποίοι πολλές φορές θα είναι αρκετά challenging και δεν θα είναι εύκολο να τους κερδίσουμε. Αυτό είναι αρκετά θετικό μιας και κρατάει το ενδιαφέρον του παίκτη για το ποιους συνδυασμούς θα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να είναι αποτελεσματικός σε κάθε εχθρό, χωρίς να το κάνει υπερβολικά εύκολο που θα είχε ως αποτέλεσμα να το βαρεθούμε γρήγορα.







Όσον αφορά την έκταση του χάρτη, ο κόσμος του The Elder Scrolls Online είναι αρκετά μεγάλος, δίνοντάς μας μια γερή δόση από την Tamriel. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί η Morrowind να είναι μόνο ένα μέρος του χάρτη, αλλά είναι ικανοποιητικά μεγάλη, και σίγουρα όσοι δεν έχουν παίξει ξανά τον τίτλο, θα δουν πως υπάρχουν υπερβολικά πολλές και μεγάλες περιοχές που θα σας κρατήσουν για αρκετές ώρες μόλις τελειώσετε από την Vvanderfell. Επιπλέον, εκτός από τα side quests, οι χάρτες είναι γεμάτοι με dungeons τα οποία προσθέτουν ακόμη πιο ενδιαφέρουσες τοποθεσίες προς εξερεύνηση.



Εκτός από αυτά, μία μεγάλη προσθήκη της επέκτασης Morrowind είναι και τα νέα modes που προσφέρει. Αρχικά, έχουμε ένα νέο trial, στο οποίο 12 παίκτες μπαίνουν στον πύργο Telvanni of Tel Fyr και καλούνται να πολεμήσουν στο Halls of Fabrication, ενώ ταυτόχρονα εξερευνούν ένα μέρος της Clockwork City. Η δεύτερη προσθήκη είναι ένα νέο PvP mode, δηλαδή παίκτες πολεμούν άλλους παίκτες σε πραγματικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, ονομάζεται Battlegrounds και αφορά στη μάχη τριών ομάδων των τεσσάρων ατόμων σε τρεις διαφορετικούς χάρτες που θυμίζουν αρένα και τοποθετούνται στα Ashlands της Morrowind. Δυστυχώς, ένα από τα παράπονα που έχουμε από το συγκεκριμένο mode είναι πως το matchmaking του ήταν unbalanced, μιας και τα bonus από τον εξοπλισμό των παικτών παραμένουν σε αντίθεση με τα character points που απενεργοποιούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κερδίζει αυτός που έχει... ντυθεί πιο καλά και όχι αυτός που ξέρει να χειρίζεται τον παίκτη του καλύτερα.







Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που θα έχει κανείς είναι “μα καλά, MMORPG με χειριστήριο;” Και όμως, η Bethesda έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο να προσαρμόσει τα απαραίτητα κουμπιά στα περιορισμένα πλήκτρα ενός χειριστηρίου χωρίς να του λείπει τίποτα. Ακόμα καλύτερα, όσοι έχουν συνηθίσει να παίζουν με χειριστήριο, θα δουν πως είναι αρκετά βολικό να χειριστεί κανείς τόσο τον χαρακτήρα όσο και τις επιθέσεις του.



Συμπέρασμα

Το Morrowind έρχεται να προσθέσει υλικό στο The Elder Scrolls Online, αλλά και να ξυπνήσει μνήμες στους fans του The Elder Scrolls III. Αποτελεί ένα expansion με αρκετό υλικό, νέα modes και πολλά ακόμη, ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι δεν χρειάζεται συνδρομή εν αντιθέσει με άλλα MMO. Το υλικό δεν είναι το βέλτιστο δυνατό, ενώ χρειάζεται κάποιες διορθώσεις, αλλά είμαστε σίγουροι ότι οι fans του παιχνιδιού δεν θα απογοητευτούν.





Βαθμολογία: 7/10