WipEout Omega Collection - Review: Μια πραγματικά ανανεωμένη συλλογή

Πληροφορίες

Βαθμολογία: 8/10



Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την Sony Hellas για τις ανάγκες του Review.

WipEout Omega CollectionPlayStation 4PlayStation 4Sony XDev / Clever Beans / EPOS Game StudiosSony Interactive EntertainmentRacing7+7 Ιουνίου 2017Η θρυλική σειρά αγώνων anti-gravity με πολλούς θαυμαστές και μια προϊστορία που μας πηγαίνει πολλά χρόνια πριν, από εποχές του πρώτου PlayStation, επέστρεψε και τι επιστροφή είναι αυτή! Αν μας έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη κάποια παιχνίδια από την πρώτη κονσόλα της Sony τότε αδιαμφισβήτητα το WipEout συγκαταλέγεται σε αυτά. Η γρήγορη δράση, το sci-fi σκηνικό και η τρομερή συνοδεία ηλεκτρονικής μουσικής φέρνουν ακόμη και σήμερα εικόνες στο μυαλό μου από τα δημιουργήματα της Sony Studio Liverpool, της εταιρίας ανάπτυξης των περισσότερων τίτλων Wipeout.Μετά από μεγάλη αποχή από τη σειρά ήρθε η στιγμή να ασχοληθώ και πάλι με την συγκεκριμένη κατηγορία παιχνιδιών, αυτή τη φορά σε next gen σκηνικό στην κονσόλα PlayStation 4. Το WipEout Omega Collection είναι ένα πακέτο τριών στην ουσία τίτλων και συγκεκριμένα των τελευταίων κυκλοφοριών της σειράς WipEout. Στο πακέτο περιλαμβάνονται το Wipeout 2048 που είναι ένας από τους πρώτους τίτλους του PlayStation Vita και το Wipeout HD μαζί με το μεγάλο του expansion το Wipeout HD Fury, παιχνίδια που κυκλοφόρησαν πριν αρκετά χρόνια για PS3.Οι τίτλοι Wipeout είναι αρκετά άμεσοι προς τον gamer και πολύ προσιτοί για τον οποιοδήποτε εξαιτίας του απλού και δυναμικού gameplay τους. Η συλλογή περιέχει τα τρία Campaign των προαναφερθέντων racing τίτλων σαν ξεχωριστές καρτέλες στο μινιμαλιστικό κεντρικό μενού του Omega Collection και μπορείτε να ξεκινήσετε να παίζετε οποιοδήποτε από τα τρία θέλετε. Αφού πάρετε θέση στο τιμόνι του οδηγού των γρήγορων αυτών “σκαφών” που κινούνται εναέρια σε μικρό ύψος από το έδαφος, σκοπός σας είναι είτε να περάσετε πρώτοι το νήμα του τερματισμού, είτε να ολοκληρώσετε κάποια objectives που σας δίνονται ανάλογα με το mode που παίζετε.Ο χειρισμός και στα τρία παιχνίδια είναι ολόιδιος και περιλαμβάνει οδήγηση σε μεγάλες ταχύτητες και ειδικά σχεδιασμένες πίστες σε sci-fi τοποθεσίες. Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να προσπαθείτε να “περνάτε” πάνω από τα Speed pads που υπάρχουν και σας δίνουν boost στην ταχύτητα σας. Με τα πλήκτρα R2 και L2 μπορείτε να παίρνετε πιο απότομες στροφές και να κάνετε πιο εύκολα ελιγμούς, κάτι που θέλει τον χρόνο του ώστε να το “κατακτήσετε”.Στους περισσότερους αγώνες είστε αντιμέτωποι με άλλα 7 σκάφη και θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα power ups, τα οποία βρίσκονται στα Weapon pads (ανάλογα pads με αυτά της ταχύτητας που αναφέραμε πιο πάνω). Στο οπλοστάσιο υπάρχουν οι ρουκέτες, οι νάρκες, το πολυβόλο αλλά και πιο αμυντικά power ups όπως η ασπίδα και το auto pilot. To gameplay και στους τρεις τίτλους είναι εντελώς arcade και παρά την απλότητά του, περιέχει αρκετό βάθος και απαιτεί αρκετή ενασχόληση, ώστε ο παίχτης να μπορεί να χειριστεί με ακρίβεια και τα πιο γρήγορα σκάφη.Το Wipeout 2048 λειτουργεί πιο σταδιακά ξεκλειδώνοντας με κάθε νίκη τον επόμενο αγώνα, ενώ στα Wipeout HD και HD Fury τα πράγματα είναι ελαφρώς πιο ελεύθερα με περισσότερους αγώνες να είναι διαθέσιμοι εξ αρχής. Γενικά, το περιεχόμενο των παραπάνω τίτλων είναι τεράστιο και οι πιο αφοσιωμένοι παίκτες που θα κυνηγήσουν τα gold τρόπαια σε κάθε διοργάνωση θα αφιερώσουν πολλές ώρες στον τίτλο, αλλά και πολύ ιδρώτα. Γενικά η δυσκολία των WipEout είναι κλιμακωτή και ανεβαίνει όσο προχωράτε στα events και κυρίως όταν θα οδηγείτε πιο γρήγορα οχήματα. Από πλευράς οχημάτων τώρα, υπάρχει εξίσου μεγάλη ποικιλία και παρότι δεν υπάρχουν επιλογές τροποποίησής τους, θα πρέπει να ξέρετε τι να επιλέγετε αναλόγως την περίσταση. Πχ. αν αγωνίζεστε σε Time Trial είναι σοφότερη η επιλογή ενός γρηγορότερου σκάφους, ενώ σε Eliminators θα πρέπει να έχετε υπόψιν σας τα σκάφη με μεγαλύτερα Shields.Το level design του τίτλου είναι εξαιρετικό (ειδικά στο Wipeout 2049) και υπάρχει πληθώρα από modes στο κεντρικό campaign πράγμα που γενικά “σπάει” τη μονοτονία. Πέρα από τα απλά Races, υπάρχουν τα Time Trials, τα Speed Laps, τα Eliminator events (event που αποσκοπούν περισσότερο στην καταστροφή των υπολοίπων σκαφών), τα Zones (στα οποία η ταχύτητα ανεβαίνει σταδιακά), αλλά και τα Detonator events τα οποία έχουν πιο shooting προσέγγιση.Στα θετικά του πακέτου συγκαταλέγεται το online mode, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστείτε με διάφορους παίκτες ανά τον κόσμο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες αλλά και σε όποιο mode θέλετε. Κατά τη διάρκεια συγγραφής του review τα lobbies ήταν κάπως άδεια, αλλά όσες φορές καταφέραμε να παίξουμε, το connectivity ήταν άψογο χωρίς προβλήματα. Τέλος, υπάρχει και το Racebox το οποίο είναι το τυπικό Single Race των racing τίτλων, στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας event και να συμμετάσχετε σε αυτό, ενώ υποστηρίζεται και Split-screen των δύο παικτών.Αυτό που κλέβει εξ αρχής τις εντυπώσεις στο WipΕout Omega Collection είναι ο πανέμορφος και σταθερότατος οπτικός τομέας του. Οι οπτικές αναβαθμίσεις από τα πρωτότυπα παιχνίδια είναι πραγματικά αξιόλογες σε σημείο που νιώθαμε ότι παίζαμε έναν next gen τίτλο. Τα σταθερά 60 καρέ ανά δευτερόλεπτo, ο άψογος σχεδιασμός των επιπέδων και οι υπέροχοι χρωματισμοί του παιχνιδιού προσφέρουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στα μάτια και των πιο απαιτητικών. Το παιχνίδι παίζεται είτε από κάμερα πρώτου προσώπου είτε από τρίτου ενώ υπάρχει και μιας μέτριας λειτουργικότητας Photo Mode. Για τους κατόχους PS4 Pro το παιχνίδι υποστηρίζει 4K ανάλυση που κάνει το συνολικό οπτικό κομμάτι ακόμη πιο λεπτομερές και εντυπωσιακό (ιδιαίτερα με την υποστήριξη του HDR). Μάλιστα στη συγκεκριμένη έκδοση μπορείτε να επιλέξετε το motion blur σε upscaled 2160p μέσω checkerboard τεχνικής ή αν απενεργοποιήσετε το motion blur, να παίξετε σε native 4K.Τα εύσημα μας πρέπει να αποδοθούν και στον ηχητικό τομέα που εντυπωσίαζε από τα πρώτα παιχνίδια μέχρι και σήμερα. Η ηλεκτρονική μουσική (από break beats, drum n bass, dubstep μέχρι techno αλλά και house) δένει άψογα με το concept του παιχνιδιού δίνοντας ακόμη περισσότερους πόντους στο WipEout Omega Collection. Συνολικά το Wipeout Omega Collection περιλαμβάνει 26 πίστες, 49 σκάφη, 9 διαφορετικά modes και πληθώρα events. Φυσικά στο πακέτο περιλαμβάνεται και το Racebox αλλά και το Online Mode που αναφέραμε πιο πάνω.Το WipEout είναι μια σειρά που μας είχε λείψει και η κυκλοφορία του Omega Collection όχι μόνο καλύπτει όλους τους fans της σειράς, αλλά καταφέρνει μέσω των βελτιώσεων και του περιεχομένου του να γίνει μία από τις καλύτερες προσθήκες της σειράς.Ιδανικό σε σύντομες δόσεις, το gameplay του σε συνδυασμό με τον άψογο τεχνικό του τομέα και το απαράμιλλο στυλ και τη δυνατή ηλεκτρονική μουσική πλάθουν έναν τίτλο, που είναι ανάμεσα στους καλύτερους racing για τη συσκευή της Sony.