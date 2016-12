Apple: Φήμες για το επόμενο iPhone - Έρχεται με διπλή κάθετη κάμερα;

Οι πληροφορίες για τις αναμενόμενες ανακοινώσεις του Apple όσον αφορά τη σειρά iPhone και τα επόμενα μοντέλα της είναι πολλές. Αν σκεφτούμε με βάση το πώς κινείται όλα αυτά τα χρόνια, θα πρέπει να περιμένουμε τα iPhone 7s και iPhone 7s Plus, χωρίς μεγάλες αλλαγές.Ωστόσο, η Apple επέλεξε φέτος με τα iPhone 7 και iPhone 7 Plus για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να κρατήσει το ίδιο design. Γι' αυτό πολλοί θεωρούν πως το 2017 θα κάνει μεγάλες αλλαγές μέσα και έξω. Αυτός είναι και ο λόγος που κατά πολλούς θεωρείται ότι η Apple θα πάει σε iPhone 8, αντί για iPhone 7s.Το 2017 όμως σηματοδοτεί και τα 10α γενέθλια του iPhone και εκτιμάται ότι η Apple θα ανακοινώσει μια ειδική έκδοση. Άρα περιμένουμε στο σύνολο τρία iPhones.Και ενώ τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο, σήμερα έρχονται πληροφορίες για ένα 5-ιντσο iPhone. Το ιαπωνικό site Macotakara επικαλείται πληροφορίες από Κινέζους προμηθευτές της Apple και μιλά για το iPhone με οθόνη 5 ιντσών που θα έρθει μαζί με τα iPhone 7s (4.7 ιντσών) και iPhone 7s Plus (5.5 ιντσών).Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η διπλή κάμερα που θα μπει στην πλάτη του νέου iPhone, η οποία θα έχει iSight modules και θα είναι κάθετη, αντί για οριζόντια όπως στο iPhone 7 Plus. Κατά τα άλλα, γίνεται ξανά λόγος για OLED οθόνη και ασύρματη φόρτιση.Πηγή: Techblog.gr