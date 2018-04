Apple iPhone 8 / 8 Plus: Πειρασμός σε κόκκινο χρώμα

Η iSquare, o επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ανακοινώνει ότι η Apple παρουσίασε χθες τα νέα iPhone 8 και iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED™ Special Edition. Τα νέα iPhone συνδυάζουν το μαύρο με το εκθαμβωτικό κόκκινο χρώμα και δίνουν στους καταναλωτές την ευκαιρία να συνεισφέρουν στον αγώνα κατά της εξάπλωσης του AIDS, φέρνοντας τον κόσμο ένα βήμα πιο κοντά στη γενιά που θα είναι εντελώς απαλλαγμένη από τον ιό αυτό.Τα iPhone 8 και iPhone 8 Plus είναι σχεδιασμένα από το πιο ανθεκτικό γυαλί που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε smartphone και μια λωρίδα αλουμινίου αεροδιαστημικού τύπου, ενώ διαθέτουν οθόνη Retina HD, την πιο δημοφιλή κάμερα στον κόσμο ακόμα πιο βελτιωμένη, καθώς και τον πιο ισχυρό και ευφυή επεξεργαστή Α11 Bionic, σχεδιασμένο για να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας. Είναι κατασκευασμένα ώστε να αντέχουν στο νερό και τη σκόνη, ενώ η πίσω γυάλινη επιφάνεια επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση.Τα νέα iPhone 8 και iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED™ Special Edition θα είναι διαθέσιμα σύντομα σε Ελλάδα και Κύπρο και θα διατίθενται σε 64GB και 256GB.