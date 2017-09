iPhone 8, iPhone 8 Plus και iPhone X: Τιμές και ημερομηνίες

Η Apple έβαλε τέλος στην φημολογία γύρω από τα νέα iPhone 8, iPhone 8 Plus και iPhone X, τα οποία ανακοινώθηκαν με δόξες και τιμές. Μιας και μάθαμε τα χαρακτηριστικά, τις ονομασίες και το design, αυτό που ενδιαφέρει πλέον είναι η τιμή και η διαθεσιμότητα.Ξεκινάμε με το, το OLED iPhone Χ με το οποίο η Apple μπαίνει στο κλαμπ των bezel-less smartphones, όπως επιτάσσει το trend του 2017:ΑγγλίαiPhone X 64GB – 999 λίρες ΑγγλίαςiPhone X 256GB – 1149 λίρες ΑγγλίαςΓερμανίαiPhone X 64GB – 1149 ευρώiPhone X 256GB – 1319 ευρώΗΠΑiPhone Χ 64 GB τιμή 999 δολάριαiPhone Χ 256 GB τιμή 1149 δολάριαΓαλλίαiPhone X 64GB τιμή 1159 ευρώΙταλίαiPhone X 64GB τιμή 1189 ευρώΤο κινητό θα διατεθεί για προ-παραγγελίες για την Ελλάδα (όπως στις ΗΠΑ και άλλες χώρες της Ευρώπης) από 27 Οκτωβρίου και οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν στις 3 Νοεμβρίου.Τακαιθα κοστίζουν:ΑγγλίαiPhone 8 64GB – 699 λίρες ΑγγλίαςiPhone 8 256GB – 849 λίρες ΑγγλίαςiPhone 8 Plus 64GB – 799 λίρες ΑγγλίαςiPhone 8 Plus 256GB – 949 λίρες ΑγγλίαςΓερμανίαiPhone 8 64GB – 799 ευρώiPhone 8 256GB – 969 ευρώiPhone 8 Plus 64GB – 909 ευρώiPhone 8 Plus 256GB – 1079 ευρώΗΠΑiPhone 8 64 GB τιμή 699 δολάριαiPhone 8 256 GB τιμή 849 δολάριαiPhone 8 Plus 64 GB τιμή 799 δολάριαiPhone 8 Plus 256 GB τιμή 949 δολάριαΓαλλίαiPhone 8 64 GB τιμή 809 ευρώΙταλίαiPhone 8 64 GB τιμή 839 ευρώΣτην Ελλάδα τα νέα iPhone 8 και iPhone 8 Plus θα γίνουν διαθέσιμα από την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου. Στην Αμερική και σε αγορές όπως οι Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία οι προ-παραγγελίες ξεκινούν Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και η διάθεση από 22 Σεπτεμβρίου.