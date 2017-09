iPhone 8: Ποιες είναι οι βελτιώσεις του σε σχέση με το iPhone 7

Όπως κάθε κυκλοφορία νέου iPhone, έτσι και τα iPhone 8 έχουν μονοπωλήσει (μαζί με το επετειακό iPhone X βέβαια) το ενδιαφέρον των καταναλωτών από την προχθεσινή παρουσίαση και έπειτα.Αν είστε κάτοχος iPhone 7 ή 7 Plus και δεν είστε σίγουροι αν θέλετε να μεταβείτε στα iPhone 8 και 8 Plus, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά παρακάτω για να δείτε μόνοι σας κάποια μεμονωμένα χαρακτηριστικά.Το νέο iPhone 8 / 8 Plus διαθέτει γυαλί μπρος και πίσω για πρώτη φορά, ενώ διατίθεται και σε ένα νέο χρώμα. Η Apple υποστηρίζει ότι το γυαλί είναι το πιο ανθεκτικό που έχει χρησιμοποιηθεί ως τώρα σε smartphone.Αξίζει να ανανφέρουμε ότι το iPhone 8 Plus είναι 20 γρ. βαρύτερο από το 7 Plus και το 8 είναι 10 γρ. βαρύτερο από iPhone 7, ενώ τα bezels (περιθώρια) της συσκευής έχουν παραμείνει ολόιδια από το iPhone 6 και το 6 Plus.Τα νέα iPhone έρχονται πλέον σε δύο μοντέλα που έχουν διπλάσια χωρητικότητα σε σχέση με τα περσινά. Με λίγα λόγια από τα 32GB περάσαμε στα 64GB και από τα 128GB στα 256GB. Ειδικότερα για τα μοντέλα χαμηλότερης χωρητικότητας πλέον, αποτελεί σημαντική αναβάθμιση, καθώς τα 32GB πλέον δεν είναι αρκετά για κανέναν λόγο.Ίσως σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε ένα νέο iPhone 8 μόνο και μόνο για τον τρόπο φόρτισης. Τα νέα iPhone υποστηρίζουν πλέον ασύρματη φόρτιση Qi μέσω της γυάλινης πίσω επιφάνειας.Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται πλέον γρήγορη φόρτιση, όπου μπορεί να φτάσει από 0-50% σε 30 λεπτά.Η οθόνη των iPhone 8 και 8 Plus παραμένει LCD, εν αντιθέσει με την OLED -για πρώτη φορά- στο iPhone X, όμως είναι διαφορετική οθόνη από αυτή των iPhone 7 και 7 Plus. Διαθέτει την τεχνολογία True Tone, η οποία μπορεί να αντιληφθεί τις συνθήκες φωτισμού και να προσαρμόσει τα επίπεδα του λευκού αναλόγως, ενώ και τα δύο νέα iPhone 8 διαθέτουν αυτό που ονομάζει η Apple "dual-domain pixels" για καλύτερες γωνίες θέασης.Η κάμερα παρέμεινε στα 12MP, όμως ο αισθητήρας είναι καινούργιος, μεγαλύτερος και με βελτιωμένο και ταχύτερο επεξεργαστή σήματος και νέο χρωματικό φίλτρο. Όλα αυτά συνάδουν για βελτιωμένα χρώματα, ταχύτερη εστίαση και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αλλά και ανάλυση κίνησης και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αναγνώριση σώματος και προσώπου, λήψη ευρέος χρωματικού φάσματος και τέλος, νέα επίπεδα δειγματοληψίας: σε ανάλυση 4Κ στα 60fps και σε 1080p στα 240fps.Τέλος, ένα εξαιρετικά σημαντικό και ταυτόχρονα εντυπωσιακό σημείο είναι το Portrait Lighting για το Portrait Mode στο Plus μοντέλο. Μπορεί να ξεχωρίσει το φόντο από το αντικείμενο και να σας δώσει πραγματικά απεριόριστες επιλογές και για επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο.O νέος επεξεργαστής, Α11 Bionic, είναι ένας από τους βασικούς λόγους απόκτησης του νέου iPhone. Χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική 10nm (εν αντιθέσει με τα 16nm του A10 Fusion), έχει περισσότερα transistors και περισσότερους πυρήνες (6 αντί για 4), αλλά και για πρώτη φορά GPU της Apple. To A10 μπορεί να χρησιμοποιεί είτε τους 2 ταχύτερους πυρήνες, είτε τους 2 χαμηλότερης κατανάλωσης, όμως το A11 μπορεί να συνδυάζει και τους 6 ταυτόχρονα.Η Apple υπόσχεται 25% βελτίωση στις ταχύτητες των πυρήνων υψηλής κατανάλωσης, 75% στους χαμηλότερης και 70% ταχύτερες mutli-threaded επιδόσεις.