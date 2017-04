Samsung Galaxy S8 vs iPhone 7 Plus: Ποιο είναι πιο γρήγορο;

Με την έλευση του Samsung Galaxy S8 στην αγορά, είναι αναμενόμενο ότι θα γίνει σύγκριση με τους μεγαλύτερους αντιπάλους, είτε ως προς την εμφάνιση, είτε τα χαρακτηριστικά και την απόδοση. Πρόσφατα είδαμε τη σύγκριση με τον μεγάλο αντίπαλο στην αρένα του Android, το LG G6.



Ωστόσο, σήμερα παίρνει η σειρά η Apple. Τα Samsung Galaxy S8 και iPhone 7 Plus μπαίνουν δίπλά δίπλα και συγκρίνουν τις επιδόσεις τους.



Τα παιδιά από το EverythingApplePro πραγματοποίησαν το speed test video όπου Galaxy S8 και iPhone 8 Plus, δοκιμάζονται πόσο γρήγορα ανοίγουν οι εφαρμογές και πόσο γρήγορα μπορούν να τις ανοίξουν πάλι. Το αποτέλεσμα είναι το iPhone 7 Plus να αφήνει πίσω το Galaxy S8 με διαφορά.



Δείτε το video:







Να σημειωθεί ότι στο Galaxy S8, φαίνεται να υπάρχει κάποιο lag μεταξύ του χρόνου που ακουμπά ο χρήστης το εικονίδιο του app και το πότε ανοίγει τελικά. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, αλλά πιθανόν να λύνεται μέσω κάποιου software update.



