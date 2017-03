Alcatel 4G Tablet PLUS 12 & Windows 10 Smartphone IDOL 4 Pro: Πανίσχυρο κινητό γραφείο στα χέρια σας

Το IDOL 4 Pro αναμένεται να έρθει στην Ευρώπη τον Ιούνιο στην τιμή των 599€ (προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης), διαθέσιμο σε Χρυσό χρώμα.

αναμένεται να έρθει στην Ευρώπη τον Ιούνιο στην τιμή των 599€ (προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης), διαθέσιμο σε Χρυσό χρώμα. Το PLUS 12 αναμένεται να έρθει στην Ευρώπη τον Ιούλιο στην τιμή των 499€ (προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης), διαθέσιμο σε σκούρο γκρι.

Απαντώντας στο αίτημα των επαγγελματιών χρηστών Windows 10, η TCL Communication λανσάρει τη νέα συσκευή της PLUS 12 και ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα του IDOL 4 Pro στην Ευρώπη ανταποκρινόμενη στο υψηλό ενδιαφέρον των Windows 10 fans και των εταιρικών χρηστών smartphone στα Alcatel Social Networks.Με λειτουργικό Windows 10, το PLUS 12 είναι το τέλειο κινητό γραφείο για έναν πολυάσχολο άνθρωπο που χρειάζεται να ολοκληρώνει τις δουλειές του, ενώ απολαμβάνει τη στιγμή. Ξεχωρίζει για τη ζωηρή 12-ιντσών full HD οθόνη του, για την κομψή και μοντέρνου σχεδιασμού αισθητική του, και συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε για μέγιστη παραγωγικότητα όπου και αν βρίσκεστε.«Ως κορυφαίος κατασκευαστής connected tablets, είμαστε πεπεισμένοι ότι οι παραγωγικές συσκευές θα είναι όλο και περισσότερο συνδεδεμένες με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Η Alcatel έχει αναπτύξει τη σειρά PLUS, μία σειρά από υψηλής απόδοσης συσκευές Windows 10, 2-σε-1 με 4G LTE, έτσι ώστε να είστε πάντα συνδεδεμένοι και παραγωγικοί όπου κι αν βρίσκεστε. Το PLUS 12 είναι η τελευταία προσθήκη στην οικογένεια PLUS. Με μεγαλύτερη οθόνη, προσφέρει μία μοναδική εμπειρία χρήσης. Επίσης, είναι εξαιρετικά ελαφρύ με φανταστική εμφάνιση», δήλωσε ο Vittorio Di Mauro, Senior-Vice President της TCL Communication. «Με το PLUS 12, η Alcatel έχει δημιουργήσει το τέλειο γραφείο εν κινήσει.»Με την απίστευτα γρήγορη 4G/Wi-Fi συνδεσιμότητα του, το PLUS 12 προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία κινητού γραφείου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας, να δημιουργήσετε έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις, να διαβάσετε ένα e-book, να περιηγηθείτε στο web ή να μοιραστείτε ένα βίντεο παρουσίασης σε εκπληκτική ποιότητα στην 12 ιντσών full HD οθόνη του όπου κι αν βρίσκεστε. Για υψηλής ποιότητας τηλεδιάσκεψη, επωφελείται από τη μπροστινή κάμερα 5MP, τα δυνατά dual ηχεία και το ψηφιακό μικρόφωνο.Τι έχει παραπάνω το PLUS 12; ένα καινοτόμο και αποσπώμενο πληκτρολόγιο 4G LTE, που χρησιμεύει ως ένα Wi-Fi hotspot για έως και 15 συσκευές.«Οι 2-σε-1 συσκευές συνεχίζουν να προσφέρουν τεράστια ευελιξία όταν είστε εν κινήσει, παρέχοντας ευελιξία στους ανθρώπους να μετακινούνται ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους προβολής, δημιουργίας και σύνδεσης με τη συσκευή τους,» δήλωσε ο Weng Kuan Tan, Intel Corporate Vice President και General Manager Client Computing Group, της Κίνας. «Το PLUS 12, στηρίxθηκε στην Intel Turnkey Solution, λαμβάνοντας επίσης πλεονεκτήματα από το νέο Intel® Celeron N3350, το οποίο προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις σε μία κινητή συσκευή με μεγάλη αξία.»Το PLUS 12 κάνει πλήρη χρήση όλων των νέων χαρακτηριστικών των Windows 10. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος Windows Hello για γρήγορο, σύνδεση χωρίς κωδικό και τη νέα λειτουργία Windows Ink σημειώσεις και σχόλια. Επίσης περιλαμβάνει την Cortana, μια προσωπική ψηφιακή βοηθό, που δημιουργήθηκε για να σας βοηθήσει να βρείτε τα πράγματα, να ολοκληρώνετε εργασίες, να ορίσετε υπενθυμίσεις και να εργαστείτε πιο παραγωγικά.\Το PLUS 12 επίσης προσφέρει πολλαπλές θύρες, συμπεριλαμβάνοντας τις USB-C, USB-A, micro-HDMI και audio jack, οι οποίες επιτρέπουν συνδέσεις με μια ποικιλία από περιφερειακά, όπως εξωτερικά μέσα αποθήκευσης, ποντίκι, ηχεία, ακουστικά, δευτερεύουσα οθόνη και πολλά άλλα.Το συμπαγές PLUS 12 είναι μια από τις ελαφρύτερες 12-ιντσών 2-σε-1 συσκευές στην αγορά, αφού ζυγίζει μόλις 990 γραμμάρια, γεγονός που το καθιστά πολύ βολικό στη μεταφορά. Έχει ένα κομψό μεταλλικό μπροστινό περίβλημα με ένα premium brushed αποτέλεσμα, δημιουργώντας μια επαγγελματική και μοντέρνα εμφάνιση.Επιπρόσθετα, το IDOL 4 Pro με Windows 10 Mobile της Alcatel είναι μία μοναδική συσκευή για ανθρώπους που αναζητούν τη φορητότητα ενός κινητού τηλεφώνου, αλλά χρειάζονται επίσης τις δυνατότητες παραγωγικότητας ενός πλήρους μεγέθους Windows 10 PC.Το Alcatel IDOL 4 Pro με Windows 10 έρχεται φορτωμένο με όλες τις εξαιρετικές λειτουργίες, συμπεριλαμβάνοντας το Continuum, που σας παρέχει παραγωγικότητα όμοια με του PC ακριβώς μέσα στην τσέπη σας. Με το Continuum, έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε το IDOL 4 Pro με Windows 10 σε μία δεύτερη οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι για μία εμπειρία σταθερού υπολογιστή. Και όλα αυτά ενώ ακόμα χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας. Το IDOL 4 Pro με Windows 10 Mobile σχεδιασμένο από premium διπλό γυαλί και ένα μεταλλικό πλαίσιο, συνδυάζει επιδόσεις ενός smartphone εξαιρετικής απόδοσης.