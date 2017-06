Το πιο ακριβό iMac Pro μπορεί να κοστίζει και 17.000 δολάρια!

Αυτό σημαίνει ότι ένα iMac Pro με υψηλές προδιαγραφές δεν θα μπορούσε να κοστίζει ακόμα και 17.299 δολάρια.

Η Apple ανακοίνωσε στο WWDC ότι θα κυκλοφορήσει ένα iMac Pro αργότερα μες στη χρονιά, αλλά αποκάλυψε μόνο την τιμή εκκίνησης, αναφέροντας ότι η πιο προσιτή θα είναι στα 4.999 δολάρια.Η εταιρεία υποσχέθηκε να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις των παραμέτρων που θα ανεβάζουν περισσότερο την τιμή αργότερα μες στο έτος και υποσχέθηκε να εξοπλίσει το iMac Pro με το καλύτερο δυνατό hardware που θα κυκλοφορεί στην αγορά.Το ZDNet εκτίμησε πόσο θα κοστίσει το καλύτερο iMac Pro και το αποτέλεσμα είναι απίστευτο.Πρώτα απ ‘όλα, ο επεξεργαστής. Παρόλο που δεν δόθηκαν πληροφορίες για το CPU που θα χρησιμοποιηθεί από την Apple, η εταιρεία είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει ένα 8-πύρηνο Intel chip για το αρχικό μοντέλο, με τιμή 419$ ανά chip. Το ακριβότερο μοντέλο του iMac Pro είναι πολύ πιθανό να έρθει με έναν επεξεργαστή Xeon 18 πυρήνων και μια εκτίμηση της τιμής του επεξεργαστή στα 2.282 δολάρια, χωρίς να συμπεριλάβουμε την υπερτιμολόγηση της Apple.Το Cupertino προσθέτει συνήθως άλλα 75% στην κανονική τιμή των εξαρτημάτων, οπότε μόνο ο επεξεργαστής θα μπορούσε να κοστίζει όχι λιγότερο από 4.000 δολάρια.Όσον αφορά τη μνήμη RAM, αν το βασικό μοντέλο ερχόταν με 32GB RAM η τελική τιμή στο ακριβό μοντέλο θα μπορούσε να φτάσει τα 2.700 δολάρια αν έρθει με 128GB RAM.Ο αποθηκευτικός χώρος τώρα: Ένα teardown από την iFixIt ανακάλυψε ότι η Apple χρησιμοποίησε ένα Samsung M.2 flash SSD στο MacBook Pro. Ενισχύοντας την χωρητικότητα στα 4TB και προσθέτοντας τις τιμές του Cupertino έχουμε την απίστευτη τιμή των 3.600 δολαρίων.Και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι η κάρτα γραφικών, η οποία αναμένεται να είναι η Radeon Pro Vega. Παρόλο που αυτή η κάρτα δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, μια σύγκριση με τη GTX Titan X της NVIDIA μαζί την υπερτιμολόγηση της Apple φτάνει το τελικό κόστος περίπου στα 2.000 δολάρια.Αυτό σημαίνει ότι ένα iMac Pro με υψηλές προδιαγραφές δεν θα μπορούσε να κοστίζει ακόμα και 17.299 δολάρια.Το iMac Pro θα είναι ένας άμεσος αντίπαλος για το Surface Studio της Microsoft, ένα all-in-one PC που ανακοινώθηκε το φθινόπωρο του περασμένου έτους και έρχεται επίσης με μια αρκετά υψηλή τιμή.Όμως το Surface Studio εξακολουθεί να είναι πολύ πιο προσιτό σε σύγκριση με το maxed out iMac Pro. Η κορυφαία διαμόρφωση κοστίζει στο all in one της Microsoft κοστίζει 4.199 δολάρια και συνοδεύεται από ένα επεξεργαστή Intel Core i7, 32GB RAM, αποθήκευση Rapid Hybrid Drive 2TB και κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce GTX 980M με 4GB.