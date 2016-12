2016: Ανασκόπηση επιτευγμάτων Τεχνολογίας & Επιστήμης

Το 2016 ήταν σίγουρα μία πολύ δυσάρεστη χρονιά για πολλούς και διάφορους λόγους, από πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, ξεριζωμούς, θανάτους διασημοτήτων κλπ., αλλά όπως σημειώνει και ο Joe Hanson της ιστοσελίδας It’s Ok To Be Smart, μέσα στη χρονιά υπήρξαν πολύ σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας που μπορούν να μας δώσουν μια νότα αισιοδοξίας για το μέλλον.Στο εξαιρετικό video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε μια ανασκόπηση με 23 πολύ σημαντικά επιτεύγματα από την ανίχνευση των βαρυτικών κυμάτων και τις αποστολές των Juno και Rosetta μέχρι τα ειδικά γυαλιά για ανθρώπους με αχρωματοψία και τις επιτυχημένες κλινικές δοκιμές φαρμάκου για την καταπολέμηση της Νόσου Alzheimer. Αξίζει να αφιερώσετε 5 λεπτά:Πηγή: Techgear.gr