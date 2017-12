Google Chrome: Έρχεται ο ενσωματωμένος ad-blocker στις 15 Φεβρουαρίου

Στις 15 Φεβρουαρίου θα ενεργοποιήσει η Google τον ενσωματωμένο ad blocker του Chrome. Έτσι, από τις 15 Φεβρουαρίου, ιστότοποι που θα περιέχουν διαφημίσεις σε παραβίαση του προγράμματος Better Ads Experience Program, το οποίο έχει ανακοινωθεί από τη Συμμαχία για Καλύτερες Διαφημίσεις (Coalition for Better Ads) θα δουν τις διαφημίσεις τους να μπλοκάρονται από τον Chrome.Αξιοσημείωτο είναι, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, ότι ο ad blocker θα μπλοκάρει και διαφημίσεις που ανήκουν στην Google και χρησιμοποιούν τη διαφημιστική της πλατφόρμα (αν παραβιάζουν το πρόγραμμα). Η διαδικασία δεν θα είναι άμεση, αλλά ο κάτοχος του ιστότοπου θα έχει 30 μέρες να διορθώσει ή να αφαιρέσει τις προβληματικές διαφημίσεις. Αν ο ιστότοπος συμμορφωθεί, τότε μπορεί να αιτηθεί ώστε να επανέλθει στη λίστα με τις αποδεκτές εταιρείες του Chrome.Η Google ισχυρίζεται ότι ο μοναδικός σκοπός του ad-blocker είναι για να παρέχει στους χρήστες καλύτερη εμπειρία περιήγησης στο διαδίκτυο, αλλά ήδη κάποιοι ρυθμιστές άρχισαν να βλέπουν αυτή την πράξη ύποπτα, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που κατέχει η εταιρεία στη Συμμαχία για Καλύτερες διαφημίσεις.Όμως, αφού η Google θα αφαιρεί ακόμη και δικές της διαφημίσεις αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, πιθανότατα οι ρυθμιστές δεν θα ασχοληθούν περαιτέρω. Η Google έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ιστότοποι που έχουν διαφημίσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν πρόκειται να επηρεαστούν.Μακροπρόθεσμος στόχος του ad-blocker είναι να λειτουργεί σαν προεγκατεστημένη εναλλακτική στους ad-blockers τρίτων, να μειώσει τη δημοτικότητά τους και σταδιακά να μειώσει τον συνολικό όγκο των μπλοκαρισμένων διαφημίσεων στο Web.Πολύ συχνά η Google έχει κατακρίνει τις λύσεις που μπλοκάρουν όλες τις διαφημίσεις, καθώς απειλούν τη βιωσιμότητα των ιστοτόπων που βασίζονται στα διαφημιστικά έσοδα και που οι διαφημίσεις τους δεν επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική εμπειρία.