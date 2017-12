Οι αναζητήσεις των Ελλήνων στο Google το 2017

Reality shows, ταινίες, διασημότητες και οικονομικά θέματα μονοπώλησαν εφέτος το ενδιαφέρον των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου.



Δείτε τις λίστες με τα πιο δημοφιλή θέματα που έψαξαν μέσω Google οι Έλληνες.



Ταχύτερα αυξανόμενες αναζητήσεις 2017



• Survivor

• Κοινωνικό Μέρισμα

• Eurovision 2017

• Nomads

• Zωή Λάσκαρη

• Eurobasket 2017

• Στάθης Ψάλτης

• Despacito

• My style rocks

• Iphone 8



Επικαιρότητα



• Κοινωνικό μέρισμα

• ΕΦΚΑ

• Ηριάννα

• Καταλονία

• Εκλογές Κεντροαριστεράς

• Δασικοί Χάρτες

• Σώρρας

• Μάνδρα Αττικής

• Ηλεκτρονικό εισιτήριο

• Βόμβα Κορδελιό



Διασημότητες



• Zωή Λάσκαρη

• Στάθης Ψάλτης

• Νανά Καραγιάννη

• Ειρήνη Παπαδοπούλου

• Νατάσα Καλογρίδη

• Μαίρη Τσώνη

• Λάουρα Νάργες

• Ντάνος

• Σόφη Πασχάλη

• Chester Bennington



Ταινίες



• La la land

• Fast and Furious 8

• It

• Wonder Woman

• Το τελευταίο σημείωμα

• Justice League

• Moonlight

• Logan

• Fifty Shades Darker

• Blade Runner



Σειρές και Τηλεοπτικά



• Survivor

• Nomads

• My style rocks

• Παρθένα Ζωή

• Έλα στη θέση μου

• Survival Secret

• Τατουάζ

• Συμμαθητές

• Rising Star

• Shopping Star



Όπως κάθε χρόνο, το Year in Search αναδεικνύει τα πρόσωπα, τα θέματα, τα γεγονότα και τα μέρη που κέντρισαν την προσοχή του πλανήτη μέσα από τη μηχανή αναζήτησης της Google.